ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ଗିରଫଙ୍କ କେସ୍ ଲଢ଼ିବେ ୪୪ ଓକିଲ

ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ମଳୟ ବିଷୋୟୀ ଓ ମଦନ ଦଳେଇଙ୍କ ପାଇଁ 44 ଜଣ ଆଇନଜୀବୀ ୱକାଲତନାମା ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ।

Pitabas Panda and Dipak Pattanayak
Pitabas Panda and Dipak Pattanayak (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 25, 2025 at 10:41 AM IST

2 Min Read
Pitabas Panda Murder Case ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନୂଆ ଅପଡେଟ । ଗିରଫ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା, କର୍ପୋରେଟର ମଳୟ ବିଷୋୟୀ ଏବଂ ବିଜେଡି ନେତା ମଦନ ଦଳେଇଙ୍କ ପାଇଁ ୱକାଲତନାମା ଦାଖଲ କଲେ ଓକିଲ ସଂଘର ୪୪ ଜଣ ଆଇନଜୀବୀ । ଏହି ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ , କର୍ପୋରେଟର ଓ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସମେତ ୧୩ ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି ।

ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମାମଲା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ 44 ଓକିଲଙ୍କ ୱକାଲତନାମା:
ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ 13 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତରେ ରଖାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, କର୍ପୋରେଟର ମଳୟ ବିଷୋୟୀ ଏବଂ ବିଜେଡି ନେତା ମଦନ ଦଳେଇଙ୍କ ପାଇଁ ୱକାଲତନାମା ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ୪୪ ଜଣ ଆଇନଜୀବୀ ।

Advocate Dipak Kumar Pattnayak on BJP leader Pitabas Panda Murder case (ETV Bharat Odisha)

ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଦୀପକ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆଇନଜୀବୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗଞ୍ଜାମ ବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା । ଯେହେତୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କର ଓକିଲ ବନ୍ଧୁ ରହିଛନ୍ତି । ଆମ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ପରିସର ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଆଇନଜୀବୀ । 44ରୁ ଅଧିକ ଆଇନଜୀବୀ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ମଳୟ ବିଷୋୟୀ ଓ ମଦନ ଦଳେଇଙ୍କ ପାଇଁ ପାଓ୍ବାର ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି ।"

Court of the district And sessions judge Ganjam Brahmapur
Court of the district And sessions judge Ganjam Brahmapur (ETV Bharat Odisha)

ତରବରିଆ ଭାବେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା: ଆଇନଜୀବୀ

ଦୀପକ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମୁଦାଲା କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଇନଜୀବୀ ନଥାନ୍ତି ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତୁ କରାଯାଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଓକିଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇନଥିଲା । 2ରୁ 3 ମିନିଟ ଭିତରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ହାଜର କରି ଜେଲ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ । ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅପରାଧୀ ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବେ । ତାଙ୍କ କେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ । ତାଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ କେସ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏବଂ ଥାନାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ କେସରେ ସେପରି କୌଣସି କଥା ହୋଇନାହିଁ । ଏମାନଙ୍କୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଗିରଫ କରାଯାଇ ପଠାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଓ୍ବକାଲତପକାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଜେଲ ଭିତରୁ ସେମାନେ ଓ୍ବାକାଲତରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ତାଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାଓ୍ବାର ଫାଇଲ ହୋଇଛି ।

Advocate Dipak Kumar Pattnayak
Advocate Dipak Kumar Pattnayak (ETV Bharat Odisha)

ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା
BERHAMPUR LAWYER MURDER
44 ADVOCATE FOR BIKRAM PANDA
GANJAM CRIME NEWS
PITABAS PANDA MURDER CASE

