Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଝଟକା, ପିଟିସନ୍ ଖାରଜ କଲେ SDJM କୋର୍ଟ

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ପିଟିସନ ଖାରଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ।

Bikram Panda petition dismisses
ଖାରଜ ହେଲା ବିକ୍ରମଙ୍କ ପିଟିସନ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 15, 2025 at 11:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Bikram Panda Petition Dismissed ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ): ଖାରଜ ହେଲା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପିଟିସନ । ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଏକ ପିଟିସନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏସଡିଜେଏମ କୋର୍ଟ । ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ସମୟରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଓକିଲ କୋର୍ଟ ଏକ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା-୨୧ ଓ ୨୨ ଏବଂ ନୂତନ ବି.ଏନ୍.ଏସ୍ ର ୪୭ ଏବଂ ୪୯କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିବା ପିଟିସନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ଖାରଜ କରିବା ସହ ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରମ ପାଣ୍ଡାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପିଟିସନକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ।

ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଝଟକା, ପିଟିସନ୍ ଖାରଜ କଲେ କୋର୍ଟ (ETV Bharat Odisha)

ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଝଟକା:

ବିକ୍ରମଙ୍କ ଓକିଲ ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ଦୀପକ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗତ ୨୧ ତାରିଖ ରାତିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପାଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ ଘଟଣାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା-୨୧ ଓ ୨୨ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ନହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯିବା କଥା ଯେ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି ? ତାହା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଅବଗତ କରାଯିବ, ଯାହା ବିକ୍ରମଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇନାହିଁ ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଏପରି କି ଗିରଫ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କର ଓକିଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରମଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ଏକ ପିଟିସନ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏସଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲୁ । ହେଲେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହି ପିଟିସନକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆମେ ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଛକ ଉପରେ ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ଗିରଫଙ୍କ କେସ୍ ଲଢ଼ିବେ ୪୪ ଓକିଲ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା; 'ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଗିରଫ ହେବେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

BERHAMPUR SDJM COURT
PITABAS PANDA MURDER CASE
PITABASA MURDER INVESTIGATION
ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା
BIKRAM PANDA PETITION DISMISSED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.