ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଝଟକା, ପିଟିସନ୍ ଖାରଜ କଲେ SDJM କୋର୍ଟ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ପିଟିସନ ଖାରଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ।
Published : November 15, 2025 at 11:53 AM IST
Bikram Panda Petition Dismissed ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ): ଖାରଜ ହେଲା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପିଟିସନ । ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଏକ ପିଟିସନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏସଡିଜେଏମ କୋର୍ଟ । ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ସମୟରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଓକିଲ କୋର୍ଟ ଏକ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା-୨୧ ଓ ୨୨ ଏବଂ ନୂତନ ବି.ଏନ୍.ଏସ୍ ର ୪୭ ଏବଂ ୪୯କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିବା ପିଟିସନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ଖାରଜ କରିବା ସହ ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରମ ପାଣ୍ଡାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପିଟିସନକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ।
ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଝଟକା:
ବିକ୍ରମଙ୍କ ଓକିଲ ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ଦୀପକ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗତ ୨୧ ତାରିଖ ରାତିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପାଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ ଘଟଣାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା-୨୧ ଓ ୨୨ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ନହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯିବା କଥା ଯେ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି ? ତାହା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଅବଗତ କରାଯିବ, ଯାହା ବିକ୍ରମଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇନାହିଁ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଏପରି କି ଗିରଫ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କର ଓକିଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରମଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ଏକ ପିଟିସନ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏସଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲୁ । ହେଲେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହି ପିଟିସନକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆମେ ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର