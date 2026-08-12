ଚିଲିକାରେ ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ: ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କଠୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ, ନାବାଳକ ମୃତ
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଜଡ଼ିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲୁଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରପୁଟର ଗଣେଶ ଦାସକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ୍ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 12, 2026 at 7:02 PM IST
Pirates terrorize Chilika, ପୁରୀ: ଚିଲିକା ଜଳ ରାଶିରେ ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ । ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କଲେ ଆକ୍ରମଣ । ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତ ନାବାଳକ ହେଉଛନ୍ତି, ଓମ୍ ଶିକାରୀ (୧୫) ଓ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅମର ବେହେରା (୫୨), ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଚିନ୍ମୟ ବେହେରା (୪୩) । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଥାନା କୁମାରପୂର ଗାଁ ଚିଲିକା କୂଳରେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ପୁରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପୋଲିସ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲୁଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରପୁଟର ଗଣେଶ ଦାସ (୨୩)କୁ ପୋଲିସ୍ ଗିରଫ୍ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଥାନାରେ ୨୧୨/୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ପୁରୀ ସଦର ଏସଡିପିଓ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
କୁମାରପୁର ଗାଁର ଅମର ବେହେରା, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଚିନ୍ମୟ ବେହେରା, ଓମ୍ ଶିକାରୀ ଚିଲିକାକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ, ଜାଲ ପକାଇ ଜଗି ରହିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଜଳଦସ୍ୟୁମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କ କବଳରୁ ଅମର ବେହେରା ଓ ଚିନ୍ମୟ ବେହେରା ଖସି ଆସିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥଲେ ମଧ୍ୟ ଓମ୍ ଶିକାରୀ ଆସିପାରିନଥିଲେ । ଜଳଦସ୍ୟୁମାନେ ଓମ୍ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ବହୁତ୍ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଚିଲିକା ଜଳ ରାଶିରୁ ଓମ୍ ଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
ଏହିଭଳି ବାରମ୍ବାର ଜଳଦସ୍ୟୁମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲୁଟ୍ କରିବା ସହ ଜୀବନରେ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଚିଲିକାକୁ ଯିବାକୁ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଚିଲିକା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ଏସଡିପିଓ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ଚିଲିକା ଜଳ ରାଶିରେ କିଛି ଜଳଦସ୍ୟୁ ଗତ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତିନି ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପୋଲିସ ଗିରଫ୍ କରିଛି । ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛି । ସେପଟେ ପୋଲିସ ଏ ସମଗ୍ର ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଜରି ରଖିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର କଳାବଜାରୀ ଅଭିଯୋଗ: ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କୃଷକ ସଂଗଠନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ସାର ସଙ୍କଟ ! ବିକଳ୍ପ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ