ETV Bharat / state

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ନହଙ୍ଗା ଗାଁ: ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇରେ ବନ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଜୀବିକା

ଏହି ଗାଁର ପରିଚୟ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୁଖିଲି ଭୋଗ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଜଗାର ଭୋଗ ପାଇଁ ଏମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ 'ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇ' । ରିପୋର୍ଟ-ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ

pipili nahanga villagers made palm leaf bhogei for lord jaganath
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ନହଙ୍ଗା ଗାଁ: ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇରେ ବନ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଜୀବିକା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 3, 2026 at 7:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ନିମାପଡା: କାଳିଆ ସାଆନ୍ତର ସେବା ପାଇଁ କିଏ କେତେ ରୂପରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି । କାହାର ସେବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ଆଉ କାହାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ହାଟସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ 'ନହଙ୍ଗା'। ଏହି ଗାଁର ପରିଚୟ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୁଖିଲି ଭୋଗ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଁର ପ୍ରାୟ ୩୦ଟି ପରିବାର ବର୍ଷ ତମାମ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ଠାରେ ବ୍ରତୀ । ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ 'ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇ'। ଜଗାର ଭୋଗ ପାଇଁ ଏମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଗେଇ ।

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ନହଙ୍ଗା ଗାଁ: ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇରେ ବନ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଜୀବିକା (Etv Bharat)


ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ସେବା

ପିପିଲିର ନହଙ୍ଗା ଗାଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ମିଳୁଥିବା ଶୁଖିଲି ଭୋଗ ଯେପରିକି ଖଇ, କୋରା, ମୁଆଁ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ପାଚେଡ଼ି ଆଦି ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଳପତ୍ର ଟୋକେଇ ବା 'ଭୋଗେଇ'ରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏହି ନହଙ୍ଗା ଗାଁରେ। ଗାଁର ପ୍ରାୟ ୩୦ଟି ପରିବାର ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜର ବ୍ରତ ଭାବେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ବେଉସା ନୁହେଁ ବରଂ ଜଗା ଚରଣରେ ସେବା ସମର୍ପଣର ଏକ ମାଧ୍ୟମ।

pipili nahanga villagers made palm leaf bhogei for lord jaganath
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ନହଙ୍ଗା ଗାଁ (Etv Bharat)

ଆମ ହାତ ତିଆରି ଭୋଗେଇରେ ଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ
"ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ଦେଖିଆସୁଛୁ, ଆମ ଜେଜେବାପା, ସମସ୍ତେ ଏଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରି ଆମେ ପେଟ ପୋଷୁଛୁ, ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଆମ ହାତ ତିଆରି ଭୋଗେଇରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଧରି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ଆମ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯାଏ' ବୋଲି କହନ୍ତି ଗାଁର ଲୋକେ ।

pipili nahanga villagers made palm leaf bhogei for lord jaganath
ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ସାଇତା ଯାଇଛି ତାଳପତ୍ର (Etv Bharat)

ସହଜ ନୁହେଁ ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇ ତିଆରି
ଏହି ଭୋଗେଇ ତିଆରି ପଛରେ ରହିଛି ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମ। ପ୍ରଥମେ ସୁଦୂର ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଳପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ, ସରୁ ସରୁ ପଟି କରି କଟାଯାଏ। ଏହାପରେ କାରିଗରଙ୍କ ନିପୁଣ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ରୂପ ନିଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭୋଗେଇ। ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଭୋଗେଇର ଚାହିଦା ବେଶ୍ ଅଧିକ। ବର୍ଷ ତମାମ ଏହି ୩୦ ପରିବାର ଦିନରାତି ଏକ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭୋଗେଇ ଯୋଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଗୁଜୁରାଣ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟୁଛି।

pipili nahanga villagers made palm leaf bhogei for lord jaganath
ନହଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଜଗା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇ (Etv Bharat)

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଜାରରେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିଛି ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇ

ଆଧୁନିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ବି ନହଙ୍ଗା ଗାଁର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୁଖିଲି ଭୋଗ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସେବା ସତରେ ଅନନ୍ୟ।

pipili nahanga villagers made palm leaf bhogei for lord jaganath
ନହଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଜଗା ପାଇଁ ତିଆରି ଚାଲିଛି ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇ (Etv Bharat)
ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇ କାରିଗର ତ୍ରିନାଥ ବେହେରା କୁହନ୍ତି,'ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ପରିଚିତ । ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏ ଗାଁର ଲୋକେ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛୋଟିଆ ସେବାଟିଏ ହେଉ ପଛେ, ଏମାନେ ବହୁତ ଖୁସି । ନହଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରୁ ୨୫/୩୦ ପରିବାର ପ୍ରତି ଦିନ ହଜାର ହଜାର ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି । ଯେହେତୁ ଏହା ଆମର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି, ଆମେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଳପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣୁଛୁ । ତାଳପତ୍ର ଆଣିବାରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଛି । ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ । ତାଳପତ୍ର କି ଭଳି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଳଗଛକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ଏବଂ ସେବା ଜାରି ରହିବ ।'
pipili nahanga villagers made palm leaf bhogei for lord jaganath
ନହଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଜଗା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇ (Etv Bharat)
ତାଳପତ୍ର ମିଳୁନି, ବେଉସା କେମିତି ଚଳିବ

ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଭୀମସେନ ବେହେରା କୁହନ୍ତି, 'ଆମ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଜେ ବାପା, ଗୋସେଇଁ ବାପା ଅମଳରୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ଆମେ କରି ଆସୁଛୁ । ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି । ଏଥିରୁ ଆମେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ଭଲରେ ଅଛୁ। ଲୋକମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଳଗଛ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ଜମିରେ ଯଦି ତାଳଗଛ ଲଗାଯିବ ତାହାଲେ ଆମ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ତାଳପତ୍ର ପାଇବେ । ଏବେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ତାଳପତ୍ର ମିଳୁନି । ଯାହା ବାଡ଼ିରେ ଅଛି ୫୦ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ମାଗୁଛନ୍ତି । ତାଳ ବରଡ଼ା କାଟିବା ପାଇଁ ୫୦ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି । ତେଣୁ ସରକାର ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତେ କିମ୍ବା ଆମର ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା କରାନ୍ତେ ତାହାଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ।'

pipili nahanga villagers made palm leaf bhogei for lord jaganath
ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇରେ ବନ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଜୀବିକା (Etv Bharat)
ଚାରି ଓ ପାଞ୍ଚପତ୍ର ଭୋଗେଇରେ ଶୁଖୁଲି, ଛଅପତ୍ର ଭୋଗେଇରେ ମହାପ୍ରସାଦ

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କ୍ରିଷ୍ଣା ବେହେରା କୁହନ୍ତି,'ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନିୟୋଜିତ ଅଛୁ । ତାଙ୍କ ସେବା କରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି । ହେଲେ ଦୁଃଖ ଏତିକି ଯେ, ଏବେ ତାଳ ଗଛ ମିଳୁନି । ଯେଉଁଠି ମିଳୁଛି, ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଚାରି ଓ ପାଞ୍ଚ ପତ୍ର ଭୋଗେଇରେ ଯାଇଥାଏ ଶୁଖୁଲି ଭୋଗ ଓ ଛଅ ପତ୍ର ଭୋଗେଇରେ ଯାଇଥାଏ ମହାପ୍ରସାଦ । ଏସବୁ ଆମେ ଏଠି ତିଆରି କରୁ । ଆମର ବିଲବାଡ଼ି ନାହିଁ । ଆମେ ତାଳଗଛ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛୁ ।'

pipili nahanga villagers made palm leaf bhogei for lord jaganath
ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇରେ ବନ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଜୀବିକା (Etv Bharat)
ପ୍ରମିଳା ବେହେରା କୁହନ୍ତି,'ତାଳପତ୍ର ପାଖରେ ନାହିଁ କଣାସ, ଟାଙ୍ଗୀ, ଚାନ୍ଦପୁରରୁ କିଣୁଛୁ । ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଭୋଗେଇ, ପେଡ଼ି ଆଦି କରୁଛୁ । ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି । ଆମେ ଏ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ।'ତାଳଗଛ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ

ପରିବେଶବିତ୍ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା କୁହନ୍ତି, 'ତାଳଗଛ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ । ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ । ରଥ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରଥରେ ଯେଉଁ ଚାରମାଳ ଲାଗେ, ତାହାର ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ତାଳ ଗଛରୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ଆମର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଅଟେ । ତେଣୁ ତାଳ ଗଛର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି । ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଳ ଗଛ କଟା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ତାଳ ଗଛ କାଟିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଏହାବାଦ୍, ନୂଆ ତାଳ ଗଛ ଲଗାଯିବ । ତାଳ ଗଛ ଯଦି ଆମେ ନ ଲଗାଇବା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ।'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଲଟେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ! ଦେବତା ନୁହେଁ ରୋଗୀ ପରି ଚିକିତ୍ସିତ ହୁଅନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡି଼ତ ସାଆନ୍ତେ; ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଦାରୁଦିଅଁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର, ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପଟିଦିଅଁ


TAGGED:

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନହଙ୍ଗା ଗାଁ
CRAFT TRADITION
LORD JAGANATH SEVA
ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇ
PALM LEAF BHOGEI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.