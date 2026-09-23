ପିପିଲି ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ! ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଅଫିସରଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ଖୋଲିଲା 'GO SUGAM' ID
ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ- ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : September 23, 2026 at 10:42 PM IST
ନିମାପଡା: ପିପିଲି ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ । ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଅଫିସରଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ଖୋଲିଲା 'GO-SUGAM' ID (ପରିଚୟ ପତ୍ର) । ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଅସଲି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇଛନ୍ତି । ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ 'GO-SUGAM' ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାଂଘାତିକ ଜାଲିଆତି ଓ ଦୁର୍ନୀତିର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଏପରି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସୂଚନା । ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଓ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଇଛି GO-SUGAM ID!
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ପ୍ରଧାନ ଏହି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ତାରିଖରେ ମଞ୍ଜୁଲତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାମରେ ଏକ GO-SUGAM ID ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ବିସ୍ମୟର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏହି ଆବେଦନ ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାହାର ବି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନାହିଁ ।
ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର (7504914901) ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ନୁହେଁ । ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ସହକାରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ! ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ନିଜ ନମ୍ବର ଦେଇ ଅଫିସର ଜଣକ କାହିଁକି ID ତିଆରି କଲେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ମାଛ ଚାଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋ-ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । କୌଣସି ଚାଷୀ ଏହି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋ-ସୁଗମ ସରକାରୀ ସାଇଟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ।
ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜମି ପଟା,ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଖରୀ, ଜମିର ଇସି, ଶପଥ ପାଠ, ସହିତ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଆଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର OTP ଆସିବା ପରେ ଆଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଥାଏ । ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ପାଇବା ପରେ ଚାଷୀକୁ ସବ୍ସିଡ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳି ଥାଏ ।
ଏସବୁ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଧରଣୀଧର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ପିପିଲି ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ବିନା ଆବେଦନ ଓ ବିନା ସହମତିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ କିପରି ସରକାରୀ ID ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା, ତାହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ।
ଅପରପକ୍ଷରେ, ଏହି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଜାଲିଆତି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଗଲା, ସେମାନେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅଫିସରଙ୍କ ଏହି ନୀରବତା ସନ୍ଦେହକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରୁଛି । ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି କେଉଁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ । ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦାଫାସ ହୋଇପାରିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଚାଷ ଜମିରେ ଲହଡ଼ା ମାରୁଛି ପାଣି; ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ଉଜୁଡିଗଲା ଫସଲ, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା