କଲେଜ ଯାଇଥିଲେ, ଦୟାନଦୀରୁ ମିଳିଲା ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଅନ୍ୟଜଣେ ନିଖୋଜ
ପୁରୀ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର କଲେଜ ଯିବାକୁ କହି ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ । ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦୟାନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ । ରିପୋର୍ଟ: ବୀରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : September 22, 2026 at 12:29 PM IST
ନିମାପଡା(ପୁରୀ): ଦୟା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏବେ ବି ନିଖୋଜ । ମୃତ ଛାତ୍ରଜଣକ ହେଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ ଏବଂ ନିଖୋଜ ଥିବା ଛାତ୍ରଜଣକ ହେଲେ ମିର୍ଜା ଆସ୍ଫାକ ବେଗ । ଗତକାଲି ଘଟିଛି ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ନିଖୋଜ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ । ଉଭୟ ଛାତ୍ର ପିପିଲି ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ବିଜ୍ଞାନ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ।
କଲେଜ ଯାଉଛି କହି ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ...
ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ସକାଳେ ଉଭୟ ଛାତ୍ର କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଘରେ କହି ବାହାରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେମାନେ କଲେଜ ନ ଯାଇ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଦୟା ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ନଦୀ ପାଣିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ପିପିଲି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ପିପିଲି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଡକାଇଥିଲା । ଦମକଳ ବାହିନୀର ସହାୟତାରେ ନଦୀରୁ ଅବଦୁଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।’
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନି ପତ୍ତା:
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ନଦୀକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆସିବା ପରେ ନଦୀରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଥିବା କଥା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ନିଖୋଜ ମିର୍ଜା ଆସ୍ଫାକ ବେଗଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନଦୀରେ ବ୍ୟାପକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବାରୁ ଓ ଅନ୍ଧାର କାରଣରୁ ଖୋଜାଖୋଜିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ନିଖୋଜ ଛାତ୍ରଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିପାରିନାହିଁ । ସକାଳୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କଣ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ ?
ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୋଲିସ ଏକ ସ୍କୁଟି, କଲେଜ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି । ତଦନ୍ତକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ଫେରିଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ, ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ଅବଦୁଲଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛି ।
ପିପିଲି ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଛାତ୍ର ପାଣିରେ ବୁଡିଯିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା । ପାଣିରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଉଭୟେ କଲେଜ ଯିବାକୁ କହି ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି ।’
ସେହିପରି ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି, ‘କଲେଜ ଯାଉଛି କି ଘରୁ ବାହାରି ଥିଲା । ଏପରି ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା ତାହା ଜଣାପଡିନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।’
ଛାତ୍ର ଦ୍ୱୟ କଲେଜ ଯିବା ବାହାନାରେ ନଦୀକୂଳକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ, ତାହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପୁଣି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଅଘଟଣ, ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ବୁଡି ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ନାଳରେ ଭାସିଗଲା କାର୍: 3 ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 7 ଓଡ଼ିଆ ମୃତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତା ଘୋଷଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା