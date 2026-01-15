ETV Bharat / state

୧୭୨ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହୋଇଥାଏ ପିଠାପୋତା ନୀତି

ଗୋଳନ୍ଥରା ସ୍ଥିତ ଈଶାଣେଶ୍ୱର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପୀଠରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ପିଠାପୋତା ନୀତି। ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ରହି ଆସିଛି ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ।

PINTHA POTA RITUALS
ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଗୋଳନ୍ଥରା ସ୍ଥିତ ଈଶାଣେଶ୍ୱର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପୀଠରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ପିଠାପୋତା ନୀତି (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 15, 2026 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଗୋଳନ୍ଥରା ସ୍ଥିତ ଈଶାଣେଶ୍ୱର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପୀଠରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ପିଠାପୋତା ନୀତି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରୁ ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ହୋଇଆସୁଛି । ଗଞ୍ଜାମର ମହୁରୀ ରାଜ୍ୟଶାସନ ସମୟରୁ ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ।

କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ପିଠାପୋତା ନୀତି?

ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଗୋଳନ୍ଥରା ସ୍ଥିତ ଈଶାଣେଶ୍ୱର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପୀଠରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ପିଠାପୋତା ନୀତି (ETV BHARAT ODISHA)


ପରମ୍ପରାର କଥାବସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୮୫୦ ମସିହାରେ ମହୁରୀ ରାଜ୍ୟଶାସନ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଗଞ୍ଜାମର ମହୁରୀ ରାଜ୍ୟ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ବହୁବାର ଆକ୍ରମଣ କରି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ କୁଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ମହୁରୀ ରାଜପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ କରିବା ସହିତ ମହୁରୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନପାଇ ମହୁରୀ ରାଜ୍ୟର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପୀଠ ଭାବରେ ପରିଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୋଳନ୍ଥରା ସ୍ଥିତ ଈଶାଣେଶ୍ୱର ମହାଦେଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋରାବଂଶ ନିପାତ ପାଇଁ ତତକାଳୀନ ରାଜା ସ୍ୱର୍ଗତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏହି ପିଠାପୋତା ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ରାଜଙ୍କ ୮ଏକର ଜମି ଘୃତକମାଳ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜିବା ସହିତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଶାସନପଦର ଗ୍ରାମର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ପୁରୋହୀତ ଭାବେ ପୀଠା ଭୋଗ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ମକର ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ଲହୁଣିରେ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରି କୁଶ ଦ୍ଵାରା କଟା ହେବା ଭଳି ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୀତିସେବା ଏଠାରେ କରାଯାଇଥିଲା ।

୧୭୨ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସିଛି:

PINTHA POTA RITUALS
ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହୋଇଥାଏ ପିଠାପୋତା ନୀତି (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପିଠାକୁ ଶୁକ୍ଳବଂଶ ଅର୍ଥାତ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ନିପାତ ହେଉ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଉତ୍ତର କୋଣରେ ପୋତାଯାଏ । ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଆଧାତ୍ମ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମକର ପିଠାପୋତା ନୀତି ପ୍ରାୟ ୧୭୨ ବର୍ଷ ଧରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମୁଖରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା, ମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଓ ଐତିହାସିକ ଗବେଷକ ମାନେ । ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିରାଚରିତ ନୀତିରେ ଛେନାପଣା କରାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମହୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ପିଠା ପୋତା ନୀତି ଚଳିତବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଅବସରେର ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଐତିହାସିକ ପିଠାପୋତା ନୀତିକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମତା ତଥା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶିଶିର ମିଶ୍ର ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନୀତିକୁ ଦେଖିଥିଲେ ‌।

Isaneswar Astasambhu Temple
ଈଶାଣେଶ୍ୱର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପୀଠ (ETV BHARAT ODISHA)

ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହୁରୀ ଗଡକୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଠାରୁ ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଛି । ଏଭଳି କଥା ମନ୍ଦିର ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି । କେବଳ ଏଭଳି ରୀତିନୀତି ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁ କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

Pintha Pota rituals
ଈଶାଣେଶ୍ୱର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପୀଠରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ପିଠାପୋତା ନୀତି (ETV BHARAT ODISHA)

ସେପଟେ ଈଶାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ କରୁଣାକର ରାଉଳଙ୍କ କହିବା କଥା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଛି । ଐତିହାସିକ ଗବେଷକ ଡା.ଅନନ୍ତରାମ କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦେଶର ଏକ ବିରଳ ପରମ୍ପରା । ଯାହା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ, ବ୍ରିଟିଶ ସହିତ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଁ ପୂଜା କରାଯିବା ଏବଂ ଉକ୍ତ ନୀତି ଓ ପରମ୍ପରା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପୋଡା ପିଠାକୁ ପୋତାଯିବା ଭଳି ଉପାସନା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ନାରୀ ସ୍ୱାଭିମାନର ପର୍ବ କୁଡୁମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 'ଟୁସୁ ପରବ', କ'ଣ ରହିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ?


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

PITHA POTA RITUALS
ISANESWAR ASTASAMBHU TEMPLE
PINTHA POTA GANJAM
ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପିଠାପୋତା ନୀତି
MAKAR SANKRANTI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.