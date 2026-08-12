ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ PIL, ଶୁଣାଣୀ ଲାଗି ଆଜି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେଲାନି ମାମଲା
ଆସନ୍ତାକାଲି UPSC ଚୟନ କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ରହିଥିବା ବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 12, 2026 at 10:53 PM IST
SUPREME COURT PIL ON DGP APPOINTMENT, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ନାନା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟମ ଉଲଂଘନ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (PIL)ର ଆଜି (ବୁଧବାର) ଶୁଣାଣୀ ହେବାର ଥିଲା । ହେଲେ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣୀ ଲାଗି ମାମଲା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି (ଗୁରୁବାର) UPSC ଚୟନ କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା । ହେଲେ ଶୁଣାଣୀ ନ ହେବା, ଘଟଣାକୁ ଆହୁରି ରୋଚକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଠକ ହେଲେ ନୂଆ ଡିଜିପି ଚୟନ ନେଇ ବାଟ ଫିଟିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ପଦ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ୨୦୦୬ ମସିହାର ପ୍ରକାଶ ସିଂହ ମାମଲାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (PIL)ର ଆଜି ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ।
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି. ମୋହନାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପି. ଚିଦାମ୍ବରମ ଏହି ଜନସ୍ବାର୍ଥ ମାମଲା (PIL)କୁ ଜରୁରୀ ଭିତ୍ତିରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରି ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।
ବର୍ତ୍ତମାନର DGP ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖରେ ଅବସର ନେବେ । ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ସିଂହ ମାମଲାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର DGPଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ତିନି ଜଣ ସର୍ବାଧିକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୟନ କରିବେ । ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ଅବଧି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ UPSC ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ୟାନେଲଭୁକ୍ତ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ରାୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଥରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ DGP ପଦ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବା ପରେ, ତାଙ୍କର ଅବସର ତାରିଖ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଅତିକମରେ ଦୁଇ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଚିଦାମ୍ବରମ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ UPSCକୁ ପଠାଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ୟାନେଲରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି (ବୁଧବାର) ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ ।
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପି. ଚିଦାମ୍ବରମ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତିନି ଜଣ DGP ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ୟାନେଲକୁ ବିଚାର କରିବା ଲାଗି ଅଗଷ୍ଟ ୭ ତାରିଖରେ UPSCର ବୈଠକ ହେବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରକାଶ ସିଂହ ରାୟର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ ୭ରେ UPSCକୁ ତିନି ଜଣ DGPଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚୟନ କରିବାର ଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେହି ତାଲିକାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ । ଏବେ ସେମାନେ ଆଉ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଠାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କହିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ; PIL ଦାଖଲ, ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡିଜି ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଲେ IPS ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା, ଯଶୱନ୍ତ ଜେଠୱା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର