ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପିକନିକ୍ ଋତୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ
ପିକନିକ୍ ଋତୁରେ ଘାରିଲାଣି ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚିନ୍ତା । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେଲା ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପିକନିକ୍ ଋତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନୀ ସ୍ଥଳୀରେ ଲାଗିଲାଣି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ । ମନ୍ଦିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ନଦୀ ପାଠ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଭରପୁର ଉପୋଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜମିଲାଣି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ । ହେଲେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ । ସରକାରଙ୍କୁ ଘାରିଲାଣି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା । ଭୋଜି କରିବା ପରେ ଆବର୍ଜନା ଓ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଳାଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ଏଣେତେଣେ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଫୋପାଡ଼ିବା ସହ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ଲେଟ୍, ଗ୍ଲାସ୍, ଚାମଚ ବଦଳରେ ଖଲିପତ୍ର ଓ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ଭଳି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ ।
ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ:
ପିକନିକ୍ ହେଉ ବା ବାହାଘର ଭୋଜି ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବା ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ପକାଉନାହାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଫଳରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ସୈନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ତେଣୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସଚତେନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ପିକନିକ:
ପିକନିକ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଣ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପିକନିକ ସ୍ପଟରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଭୋଜି ପରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଏଣେତେଣେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ବାଉଲ୍, ଗ୍ଲାସ୍, ଚାମଚ, ସ୍ନାକ୍ସ ଜରି, ସୋଲୋ ଥାଳି ଓ ପଲିଥିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପଡ଼ିରହୁଛି । ଯାହା ପରିବେଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ । ତେଣୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଜ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ:
ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ କହିଛି, "ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଜ ପରିବେଶର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ତେଣୁ ପରିବେଶକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା ସେନେଇ ଏବେଠୁ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି । ପିକନିକ୍ ବେଳେ ପୁନଃବ୍ୟହାର ଯୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପରିବେଶକୁ କିପରି ସଫାସୁତରା ରଖିବା ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉସାରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ବ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଏହି ପିକନିକ ଋତୁରେ ଲୋକମାନେ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲିଥିନଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତି । ଯାହା ପରିବେଶରେ ମିଶିବା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ସେଠାକାର ପରିବେଶ ସମେତ ସବୁଜିମା ଆଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଯେ,ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ପିକନିକ ସ୍ପଟ କରିବୁ । ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯିବ । ଯଦି ଭୋଜି ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପୁଣିଥରେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯେଉଁଠାରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଦେଖିବେ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ପକାଇବେ । ଆମର ସେଠାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଡଷ୍ଟବିନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଓଦା ଖାଦ୍ୟର ଡଷ୍ଟବିନ ରହୁଛି । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ । ଫଳରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କମିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି, ଏପରିକି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସଚେତନତା ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପୁଣିଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।"
ନ ମାନିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ଯଦି ପିକନିକ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ଓ ଆବର୍ଜନା ପକାଇ ରଖିବା ନଜରକୁ ଆସେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଗାତବର୍ଷ ପାଖାପଖି 200ଟି ପିକ୍ନିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ଇକୋ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ୱାଟର ମ୍ୟାନ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଳାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାରର ଦିନ ଆସିଗଲା। ବିଶେଷ କରି ଡିସେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରୁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ପିକନିକ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ ସେହି ଲୋକମାନେ ପରିବେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ଳାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ପିକନିକ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି । ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିକନିକକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରୀନ ପିକନିକ କରାଯିବ ସେନେଇ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ସହି ପଡୋଶୀ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି । ଫଳରେ ପରିବେଶ ସହିତ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ । ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ । ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ କିପର ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ, ସେନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । "
