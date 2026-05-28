କାଳ ହେଲା ଦ୍ରୁତ ଗତି; ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘର ଭିତରକୁ ମାଡ଼ିଗଲା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍, ଚାଲିଗଲା ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛବିରାଣୀ ନିଜ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡୁ ଥିଲେ । ହଠାତ୍ ପିକଅପ ଭ୍ୟାନ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ମାଡି ଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡା
Published : May 28, 2026 at 2:47 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଦ୍ରୁତ ଗତି କିପରି ମହା ବିପତ୍ତିକୁ ଡାକି ଆଣେ ତାହା ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ । ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡି ଚଲାଇବା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘର ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ପିକଅପ ଭ୍ୟାନ। ଫଳରେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ଦୋକାନର ମାଲିକାଣୀ ଛବିରାଣି ଦତ୍ତ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବହଳଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାନାଡୁଙ୍ଗୁରି ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ୨୨୦ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଆଜି ଆର୍ଥାତ ଗୁରୁବାର ଭୋର ୫.୩୦ରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛବିରାଣୀ ନିଜ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡୁ ଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପଟୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏକ ପିକଅପ ଭ୍ୟାନ ଟାଟା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ । ହଠାତ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବାରୁ ଗାଡିଟି ଦୋକାନ ନିକଟରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଏଥି ସହିତ ଦୋକାନ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଦୋକାନ ଗୃହର ଦୁଇ କଡ଼ କାନ୍ଥ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଦୋକାନରେ ଥିବା ଛବିରାଣୀ କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ।
ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛବିରାଣୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବହଳଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ପିକଅପ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ବହଳଦା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତେବେ ଏପରି ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡି ଚଳାଉଥିବା ଚାଳକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର
