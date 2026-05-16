ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବର୍ବରକାଣ୍ଡ, ପିକ-ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍‌ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା

Pickup van driver allegedly beaten to death in Sundergarh
ପିକ-ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା (IANS)
By PTI

Published : May 16, 2026 at 8:06 AM IST

ରାଉରକେଲା: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ବରକାଣ୍ଡ । ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜଣେ ପିକ୍-ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । କିଛି ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପିକ୍-ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଭସ୍ମା ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଲଥା ଗ୍ରାମର ରାଜେଶ ମୁଣ୍ଡା (34) ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଲ୍ କରିଡର ରୋଡ୍‌ର ଖମାରବାହାଲ ଛକ ନିକଟରେ ରାଜେଶ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପିକ-ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍, ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ରାଜେଶ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ରାଜେଶଙ୍କୁ ପିଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଆହତ ଡ୍ରାଇଭର ରାଜେଶ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ନିଜ ପିକ-ଅପ୍ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନା (DHH)କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ଭସ୍ମା ପୋଲିସ ଏବଂ ଟାଉନ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।

ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ଭସ୍ମା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ତିନି ଜଣ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ।

ଡିଆଇଜି (ପଶ୍ଚିମ ରେଞ୍ଜ) ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ତିନି ଜଣ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ।"

ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

