ନବବଧୂଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଘାଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ; 8 ଗୁରୁତର
ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇ ନବବଧୂଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ । ହେଲେ ବାଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘାଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍। ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ
Published : June 10, 2026 at 1:18 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ବାହାଘର ସରିଲା । ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇ ନବବଧୂଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ । ହେଲେ ବାଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘାଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍। ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା 15 ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି । ଆହତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା ଜଣା ଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କିରୁଙ୍ଗଘାଟି ନିକଟରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି। କାମ୍ରେଙ୍ଗ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ବାହାଘର ସାରି ନବବଧୂଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି କାଦୋପଦର ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 15ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକ ପିକ ଅପ ଭ୍ୟାନରେ ଆସୁଥିଲେ । ହେଲେ ଫେରିବା ବାଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା।
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଆହତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମଦନପୁର ରାମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୮ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ କାମରେଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଚୁମୁକି ମାଝୀ , ବାସନ୍ତୀ ମାଝୀ, ଯମୁନା ମାଝୀ, ବାଦୁଲି ମାଝୀ, ନିରନ୍ତି ମାଝୀ, ଲଟିଲି ମାଝୀ, ସୁବନ୍ତି ମାଝୀ, ଫିରୋଜ ମାଝୀ, ସଡ଼ିଲି ମାଝୀ, ଉତ୍ତମ ମାଝୀ, ଜସ୍ମିନ ମାଝୀ, ନିଟାଲୀ ମାଝୀ, ସୁଷମା ମାଝୀ ଓ ସୁମିତ୍ରା ମାଝୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲା । ଏଥିସହିତ ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍କର୍ପିଓ ଧକ୍କାରେ ଚୁଡି ବେପାରୀ ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅପାସୋରା ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା..ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ଧରାଇଦେଲା ହୁଇଲ ଚେୟାର, ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲା ମା'ର କୋଳ