ETV Bharat / state

ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଆଧୁନିକ ଫିଜିଓଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ର, ବିଧାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ

ଏହି ଆଧୁନିକ ଫିଜିଓଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଥେରାପି ଓ ଫିଜିଓଥେରାପି ସେବା ନେଇପାରିବେ ।

physiotherapy-center-
ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଆଧୁନିକ ଫିଜିଓଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ର ଉଦଘାଟିତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 1, 2026 at 8:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକର ଉନ୍ମୋଚନ ନୁହେଁ, ବିଧାୟକ ଓ ବିଧାନସଭା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ବୁଧବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଜିଓଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଓ ବିଧାନସଭା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉନ୍ନତ ଫିଜିଓଥେରାପି ସେବା ପାଇପାରିବେ ।

physiotherapy-center-
ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଆଧୁନିକ ଫିଜିଓଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ର ଉଦଘାଟିତ (ETV Bharat Odisha)



ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଜିଓଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଥେରାପି ୟୁନିଟ୍, ଆଧୁନିକ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବ ।

physiotherapy-center-
ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଆଧୁନିକ ଫିଜିଓଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ର ଉଦଘାଟିତ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଥେରାପି ଓ ଫିଜିଓଥେରାପି ସେବା ନେଇପାରିବେ । ସେବାକୁ ସୂଚାରୁ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।

physiotherapy-center-
ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଆଧୁନିକ ଫିଜିଓଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ର ଉଦଘାଟିତ (ETV Bharat Odisha)



ସେହିପରି ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ଏକାଧିକ ବିଧାୟକ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଥେରାପି ନେଇଛନ୍ତି । ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମ ମାନଙ୍କ ଉପାଦେୟ । ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ । କେବଳ ବିଧାୟକ ନୁହେଁ, ବାଚସ୍ପତି, ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ବିଧାନସଭାର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ । ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ହାଡ଼, ମାଂସପେଶୀ ଓ ଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା ଏଠାରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।



ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବିଧାନସଭା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଜିଓଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ନିରତାରର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହଯୋଗରେ ପରିଚାଳିତ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଧାନସଭାର ଦୁଇ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାକୁ ଦସ୍ତାବିଜ କଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାଶନ, ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକର ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ବିଧାନସଭା ଫିଜିଓଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ର
ODISHA ASSEMBLY
CM MOHAN MAJHI
MLAS MINISTERS HEALTH CARE
PHYSIOTHERAPY CENTER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.