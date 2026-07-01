ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଆଧୁନିକ ଫିଜିଓଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ର, ବିଧାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ
ଏହି ଆଧୁନିକ ଫିଜିଓଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଥେରାପି ଓ ଫିଜିଓଥେରାପି ସେବା ନେଇପାରିବେ ।
Published : July 1, 2026 at 8:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକର ଉନ୍ମୋଚନ ନୁହେଁ, ବିଧାୟକ ଓ ବିଧାନସଭା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ବୁଧବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଜିଓଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଓ ବିଧାନସଭା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉନ୍ନତ ଫିଜିଓଥେରାପି ସେବା ପାଇପାରିବେ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଜିଓଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଥେରାପି ୟୁନିଟ୍, ଆଧୁନିକ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବ ।
ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଥେରାପି ଓ ଫିଜିଓଥେରାପି ସେବା ନେଇପାରିବେ । ସେବାକୁ ସୂଚାରୁ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ଏକାଧିକ ବିଧାୟକ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଥେରାପି ନେଇଛନ୍ତି । ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମ ମାନଙ୍କ ଉପାଦେୟ । ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ । କେବଳ ବିଧାୟକ ନୁହେଁ, ବାଚସ୍ପତି, ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ବିଧାନସଭାର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ । ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ହାଡ଼, ମାଂସପେଶୀ ଓ ଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା ଏଠାରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ମାନନୀୟା ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀମତୀ @suramapadhybjp ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଉପ ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀ @BhabaniSBhoi ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdisha ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଜିଓଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ର ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଜିଓଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ର ବିଧାନସଭା ସହ ଜଡିତ… pic.twitter.com/WDyvShdTVU— Dr. Mukesh Mahaling (@MahalingMukesh) July 1, 2026
ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବିଧାନସଭା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଜିଓଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ନିରତାରର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହଯୋଗରେ ପରିଚାଳିତ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।
ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdisha ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନ ସଭା ପରିସରରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଜିଓଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। pic.twitter.com/WqeI2aVars— CMO Odisha (@CMO_Odisha) July 1, 2026
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଧାନସଭାର ଦୁଇ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାକୁ ଦସ୍ତାବିଜ କଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାଶନ, ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକର ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର