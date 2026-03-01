ପେଟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନାହାଁନ୍ତି ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ; ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ଚାକିରୀରେ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି
ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାଁନ୍ତି । 9 ବର୍ଷ ଧରି ଚାକିରୀ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଦରମା ବହୁତ କାମ ।
ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟଙ୍କ ଧାରଣା ପ୍ରତିବାଦ । ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ଚାକିରୀରେ ସୁରକ୍ଷା, ସପ୍ତାହକୁ 4 ଦିନ ବଦଳରେ ଅଧିକ ଦିନ କାମ ଏପରି ଏକାଧିକ ଦାବି ସହିତ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଅନେକ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ । ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଡିପିଏଚଓ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜେନ୍ସି ଖୋଜାଚାଲିଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସିଡିଏମ୍ଓ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ତାକୁ ଫିଜିଓଥେରାପି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଅନ୍ୟପଟେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଏଭଳି ୭-୮ ଥର ହେବ ଆମେ ଏନଏଚଏମ ଯାଇଛୁ । ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନର ବାଟ ମିଳୁନାହିଁ ।
ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଫିଜିଓଥେରାପି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ବିଶେଷକରି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଲଜିଇମର ରୋଗ, ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପାର୍କିନ୍ସନ୍ ରୋଗ, ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଜମା ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ଫିଜିଓଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଫିଜିଓଥେରାପି କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇନଥାଏ ବରଂ ଚାପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ । ଏବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସମେତ ବିଶେଷ କରି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଜିଓଥେରାପିର କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ୟୁସିଏଚ୍ଡବ୍ଲୁ) ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ୟୁପିଏଚ୍ସି) ରେ ଫିଜିଓଥେରାପି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ୍ ସହଯୋଗରେ ବରମୁଣ୍ଡା- ନୂଆପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ରେଣ୍ଟାଲ କଲୋନୀ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନଗର (ଭିଏସଏସ), ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଓ ସାମନ୍ତରାପୁର, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, ଆଇଗିଣିଆ, ଫକୀରମୋହନ ନଗର, ବଡଗଡ ଶବରସାହି, ପଳାସପଲ୍ଲୀ, ଚକେଇସିହାଣୀ, ସୁନ୍ଦରପଦା, କଳିଙ୍ଗ ବିହାର, ନିଳାଦ୍ରୀବିହାର (ସେକ୍ଟର-୫), ପାତ୍ରପଡା, ହଂସପାଳ, ଶ୍ରୀବିହାର, ହଂସପାଳରେ ଥିବା ମୋଟ ୧୮ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ୟୁପିଏଚ୍ସି)ରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଫିଜିଓଥେରାପି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ୟୁପିଏଚସିରେ ଫିଜିଓଥେରାପି ହେଉଛି । ଏଠାରେ ସପ୍ତାହକରେ ୪ଦିନ ଏହି ସେବା ମିଳୁଛି । ହେଲେ ଭିଡ଼ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ଘରୋଇ ଫିଜିଓଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ।
ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଡିପିଏଚଓ ଡା. ନୀଳମଣି ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜେନ୍ସି ଖୋଜାଚାଲିଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସିଡିଏମ୍ଓ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ତାକୁ ଫିଜିଓଥେରାପି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏ ଦିଗରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି । ଯଦି ସେଭଳି ନହେବ ଏଡିପିଏଚ୍ଓସ୍ତରରେ ଆମେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର(ୟୁସିଏଚ୍ସି)ରେ ଫିଜିଓଥେରାପି ପ୍ରାବଧାନ ହୋଇନି ।"
ଏପଟେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଡ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଏଭଳି ୭-୮ ଥର ହେବ ଆମେ ଏନଏଚଏମ ଯାଇଛୁ । ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନର ବାଟ ମିଳୁନାହିଁ । ଦାବି ଗୁଡିକ ହେଉଛି ୨୦୧୭ ମସିହାରୁ ଚାକିରୀ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦରମା ବହୁତ କାମ । ଯାହା ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହୋଇପଡୁଛି । ଏହି ଦରମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ । ତାହା ସହିତ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ରେଗୁଲାର କରାଯାଉ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀମାନେ ଉପକୃତ ପାଇବେ ।"
ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, "ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସଫଳାତା ମିଳୁନାହିଁ । ସଠିକ ସମୟରେ ଦରମା ମିଳୁନାହିଁ । ଯାହା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ସପ୍ତାହରେ ୩-୪ ଦିନ କାମ ପଡୁଛି । ଯାହା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିହେଉନାହିଁ । ତେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ମାସକୁ ଦରମା ମିଳୁନାହିଁ । ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି । ୭ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହିଛୁ ।"
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ବାନରେ ରହିଛନ୍ତି ୧୫୦ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛନ୍ତି । ଏତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା । ଯାହା ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ବାହାରିନାହିଁ ପୋଷ୍ଟ । ତେବେ ଫିଜିଓଥେରାପିରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ୭୦୦ -୮୦୦ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ସାରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଏମାନଙ୍କର ୫ ବର୍ଷିୟା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ।
ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି- ଦରମା ସଠିକ ସମୟରେ ନମିଳିବା । ଯେତିକି ଦିନ କାମ କରିବେ ସେହି ଆନୁସାରେ ଦିଆଯାଉଛି ଦରମା । ଦିନକୁ ୬-୭ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିଲେ ମାତ୍ର ୧୫୦୦ ତାଙ୍କ ମିଳୁଛି । ତାହା ପୁଣି ଦୁଇଟି ଫେଜରେ । ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରୀ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ । ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ Maternity Leave ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଛୁଟିରେ ରହିବେ ସେମାନେ ଚାକିରୀ ହରାଇବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥାଏ ।
