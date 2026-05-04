ଗୋଡ଼ରେ ଲେଖି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖେମୁଡୁ
ଚଳିତ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖେମୁଡୁ । ରିପୋର୍ଟ ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ
Published : May 4, 2026 at 10:17 AM IST
ମାଲକାନଗିରି: ମାଟ୍ରିକ ପାସ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖେମୁଡୁ । ହେଲେ ହାତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଗୋଡରେ ଲେଖି ମାଟ୍ରିକ ପାସ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ । ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖେମୁଡୁ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ତଥାପି ସେସବୁ ଏଡାଇ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ବସି ଗୋଡରେ ଲେଖିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସତିଗୁଡା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ କରିବା ପରେ ଖୁସିରେ ପୂରା ପରିବାର।
ଦୃଢ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ମନୋବଳ ଆଗରେ ହାର ମାନେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି । ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, 'ମୂକଂ କରୋତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁଂ ଲଘଂୟତେ ଗିରିଂ' । ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଭୂମିୟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷର ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖେମୁଡୁ । ଶରୀରରେ ଏକାଧିକ ଅଙ୍ଗ ଜନ୍ମରୁ ଅକାମୀ । ନିଜେ ଉଠି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବାର ନାହିଁ ବଳ । ତଥାପି ହାର ମାନିନାହାଁନ୍ତି । ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କଲମ ଧରି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷା ନଥିଲା ବରଂ ନିଜ ସ୍ବପ୍ନ ଓ ସ୍ବାଭିମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହନ୍ତି ‘‘ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି । ଆଗକୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପଢିବି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ମୋ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ବାପା ମା ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବି ’’।
ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରିବାର
ମାଲକାନଗିରି ସଦର ବ୍ଲକ୍ର ସିନ୍ଧିମାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢେପଗୁଡା ଗ୍ରାମର ଦିନମଜୁରିଆ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଖେମୁଡୁଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ । ଜନ୍ମରୁ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ । ଚଳପ୍ରଚଳ ଓ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ହ୍ୱିଲଚେୟାର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ । ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିବାରରେ ଆଉ ତିନି ସାନ ଭାଇଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା’ ବାପା କେବେ ଝିଅକୁ ବୋଝ ବୋଲି ମନେ କରିନାହାନ୍ତି । ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ପାଠ ପଢିଥିବା ବେଳେ ମା’ ସୁଭଦ୍ରା ଖେମୁଡୁ ନିରକ୍ଷର । ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆଶା ଓ ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ଝିଅକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା କରିବୁ ବୋଲି ବାପା-ମା ଦୃଢ଼ ସଙ୍କଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିନ୍ଧିମାଳ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢନ୍ତି । ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାପା ନାରାୟଣ ଖେମୁଡୁ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ମୋ ଝିଅ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 240 ମାର୍କ ରଖିଛି । ପିଲା ହାତରେ ଲେଖି ଯେତିକି ପାଇଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଗୋଡରେ ଲେଖି ସେତିକି ପାଇଛି । ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ । କିନ୍ତୁ ତାର ପଢ଼ିବା ଇଚ୍ଛାକୁ ଦେଖି ଆମେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ପଢ଼ାଇବୁ । ଆଗକୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପଢାଇବୁ । ତାପରେ ତାର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ ’’।
ମା’ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କଥାରେ ମାତୃସ୍ନେହର ଦୃଢ଼ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରିହୁଏ । ‘ଝିଅର ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଆସିଛୁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ବି ଆମେ ଝିଅକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ’ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମା’ ସୁଭଦ୍ରା ଖେମୁଡୁ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଝିଅ କୁ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମା’ ସୁଭଦ୍ରା ଖେମୁଡୁ ଓ ବାପା ନାରାୟଣ ଖେମୁଡୁ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି