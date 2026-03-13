ETV Bharat / state

ଆସନ୍ତାବର୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା: ତୃତୀୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପଢିବେ ପାଠ

ଶନିବାର ସକାଳ 6.30 ରୁ 7.30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟମ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।

Physical Education in Schools Starting Next Year 3 to 8 class Students Will Study
ଆସନ୍ତାବର୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା: ତୃତୀୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପଢିବେ ପାଠ (Etv Bharat)


By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 13, 2026 at 7:54 PM IST


ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ପିଲାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ତୃତୀୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ । ଏ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡିକୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP) 2020ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସହିତ ସମାନ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବ।

ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟମ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ

ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତି ଶନିବାର ସକାଳ 6.30 ରୁ 7.30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟମ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ । ଏହା ସହିତ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ।

ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ (OAVs)ରେ 1829 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ 1170 ଜଣ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।

ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ 1763ଟି ଭଙ୍ଗା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଛି। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭଙ୍ଗା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର (175), ମୟୂରଭଞ୍ଜ (122), ସୋନପୁର (107), କଟକ (104), କଳାହାଣ୍ଡି (101), ଗଞ୍ଜାମ (100), ବାଲେଶ୍ୱର (95), କେନ୍ଦୁଝର (94) ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା (୯୦)। ଏସବୁ ସ୍କୁଲ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ।

ଡ୍ରପ ଆଉଟ ରୋକିବା ପାଇଁ ' ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା' ଅଭିଯାନ
ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱନୀ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି , ରାଜ୍ୟରେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍କୁଲକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ 'ଆସ, ସ୍କୁଲ ଯିବା' ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠପଢିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମାଗଣାରେ ଡ୍ରେସ , ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବହି ସହିତ ମାଗଣାରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

