ପିଏଚଡି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିଖୁଣ କଳାକୃତି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡସରେ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ
ଘଣ୍ଟାକରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ୩ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରଥମେ ଏସିଆ ବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡସ ଓ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ ରେକର୍ଡସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଏଲିନା ବେହେରା ।
Published : October 30, 2025 at 7:44 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Miniature Painting Of Lord Jagannth ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅପୂର୍ବ ମନୋଲୋଭା, ଚତ୍ମକାର, ଆକର୍ଷଣୀୟ...କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସୁକ୍ଷ୍ମକଳାକୁ ଯେ କେହି ବି ଦେଖିବ ତାଜୁବ ହେବ । କଳାରେ ସେ ସମାହିତ...ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ଯେପରି ଦୈବୀ ଅଧିନ, କଳା ବି ସେମିତି ଜନ୍ମଜାତ । ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି 27 ବର୍ଷୀୟା ଏଲିନା ବେହେରା । କଥା କୁହେ ତାଙ୍କ କଳାକୃତି । ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁକ୍ଷ୍ମ କଳାକୃତି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ଲକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ ଓ ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ ରେକର୍ଡସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଜନ୍ମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପରିବାର ଦାୟିତ୍ବ ମୁଣ୍ଡାଇ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନୂଆ ପରିଚୟ ।
ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ:
ଅଚଳ ମୁଦ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବଳଭଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଖବର କାଗଜରେ ପେନଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍, ଅଶ୍ଵଥ ପତ୍ରରେ ଚିତ୍ର, କାଗଜ ପେଟିରେ ବିଭିନ୍ନ କାରିଗରୀ, ଅଦରକାରୀ ମାଟି ଦୀପରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭଳି ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଏଲିନା । ଏଥିସହ ଘଣ୍ଟାକରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ୩ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରଥମେ ଏସିଆ ବୁକ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ।
କିଏ ଏଲିନା:
ଏଲିନା ବେହେରା, ବୟସ ୨୭ ବର୍ଷ । ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କପ୍ତିପଦା ବ୍ଳକ ସାନସିମୁଳିଆ ଗ୍ରାମ । ବାପା ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରା ଓ ମାତା ସୁମିମଣି ବେହେରାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ଏଲିନା । ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ । ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢୁଛି । ରୋଜଗାରିଆ ଝିଅ କହିଲେ ଏଲିନା । ବାପା ଜଣେ ଚାଷୀ । ହେଲେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖି ସୁଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱରରକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା । ଏଲିନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏନଏଚ୍ଏମ୍ (ଜାତୀୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ)ରେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ସେ ବାରିପଦାରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ପିଏଚଡି କରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ବାପା ମା’:
‘ଛୋଟ ବେଳୁ ତାଙ୍କର ଏପରି କଳା କାରିଗରୀ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା । ଘରେ ବାପା, ମା’ ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ତାହା ପରିବେଶ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ତାହା ଆମ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ସହିତ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏଲିନା ।
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନେକ କଳାକୃତି:
ଏଲିନା କଳାକୃତି ସହିତ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ସମୟ ରହିଥାଏ ସେହି ସମୟ ବାହାର କରି ଚିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି ସେ । ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଳାକୃତି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ କଳାକୃତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖାପାଖି ୧୨୦୦ ରୁ ୧୫୦୦ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ରକଳା କରିଛନ୍ତି ଏଲିନା ।
ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯାତ୍ରା:
ଏଲିନା କୁହନ୍ତି, ‘ଗୋଟିଏ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଁ କରିଥିଲି ଛୋଟ ଚିତ୍ର । ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି । ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏଲିନାଙ୍କ ଗୁରୁ ଯିଏକି ୪୦୦ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ କିଣିଥିଲେ । ତେବେ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏଲିନାଙ୍କ କଳାର ଯାତ୍ରା । ବାସ୍ ତା ପରଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନଲାଇନରେ ଆସିଥିଲା ଅର୍ଡର ।’
ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟକୁ କେତେ ନିଅନ୍ତି ଏଲିନା ?
ଚିତ୍ରକଳାର ଦାମ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ । ୧୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨୦-୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାମ ରହିଛି । ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟକୁ ୧୫ ହଜାର ଓ ୨୨ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏଲିନା । ତେବେ ଏଲିନାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟ କରିବାକୁ ୬ରୁ ୧୦ ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି । ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଭଳି କରିପାରୁଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେ ।
ପ୍ରଥମ କଲମ ବଦଳରେ ତୂଳି ଧରିଥିଲି:
‘ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲି ସେହି ସମୟରେ କଲମ ବଦଳରେ ଫ୍ରି ସମୟରେ ତୂଳି ଧରିଥିଲି । ଏକ ଆର୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ ତୂଳିର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା । ତେବେ ମାତ୍ର ୨୦ ଟଙ୍କାର ତୂଳି ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ର । ପ୍ରଥମ ଯେବେ ତୂଳି ଧରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ପାରିବି କି ନପାରିବି ମନକୁ ଭାବନା ଆସିଥିଲା । ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିଥିଲା । ଯାହା ଆଜି ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି । ତେବେ ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି ୨୦-୩୦ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି । ଯାହା ସବୁ କିଛି କରିବାରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏଲିନା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର
ପୋଥିଚିତ୍ରର ଯାଦୁଗର ଗୁରୁ ମାଗା ନାୟକ, ମିଳିନି କଳାକୁ ସମ୍ମାନ
ବାଉଁଶରେ ଚମତ୍କାର କାରିଗରୀ, ପେନଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଜୁଏଲାରୀ, ମନ କିଣୁଛି ରହେମତୁଲ୍ଲାଙ୍କ ହସ୍ତକଳା
ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର