ବିନ୍ଧୁଥିଲା ଛାତି, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଦେଲେ କୁକୁର କାମୁଡା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ: ସିଡିଏମଓ କହିଲେ, ହେବ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ
ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କରିଲୋପାଟଣା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : May 13, 2026 at 8:23 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ବିନ୍ଧୁଥିଲା ଛାତି । ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ । ହେଲେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଦେଇ ଦେଲେ କୁକୁର କାମୁଡା ଇଞ୍ଜେକସନ । ଏଭଳି କିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କରିଲୋପାଟଣା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ।
ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବଦଳରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଦେଲେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ । ରୋଗୀକୁ ଛାତି ବିନ୍ଧିବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବଦଳରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଂଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ଦେଲେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ । ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କରିଲୋପାଟଣା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ । ଏହି ଗ୍ରାମର ଅନନ୍ତ ଜେନା ନାମକ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛାତି ବିନ୍ଧୁଥିବାରୁ ସେ କରିଲୋପାଟଣା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ରୋଗୀ ବସିଥିଲେ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ସୁଧୀର ଦଳାଇ, କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ରୋଗୀକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ବଦଳରେ ଛାତି ବିନ୍ଧୁଥିବା ରୋଗୀ ଅନନ୍ତ ଜେନାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ।
ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବା ପରେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ସହିତ ବାନ୍ତି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଗାଡ଼ିରେ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟପଟେ କରିଲୋପାଟଣା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଏ ଘଟଣାକୁ ଭୁଲ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ । ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କୁ ARB ଇଂଜେକସନ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକି ଆମେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଯେମିତି ବନବିଭାଗ, ଭେଟେନାରୀରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ । ତେବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡିବା ପରେ ଆମେ ଏହାର ଉଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା