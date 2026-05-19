20ରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ! ଇ-ଫାର୍ମାସୀ ବିରୋଧରେ ସଂଘର ଧର୍ମଘଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ବେଆଇନ ଭାବେ ଇ-ଫାର୍ମାସୀ ବା ଅନଲାଇନ୍ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସନ୍ତାକାଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେମିଷ୍ଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ୍ ଆସୋସିଏସନର ଦିନିକିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ।

Pharmacies in Kalahandi to shut down on May 20 for All india Protest against E pharma
20ରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, ଇ-ଫାର୍ମାସୀ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 19, 2026 at 10:27 AM IST

KALAHANDI PHARMACY SHUT DOWN , ଭବାନୀପାଟଣା: ଆସନ୍ତାକାଲି (ମେ ୨୦) କଳାହାଣ୍ଡି ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଅନଲାଇନ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଔଷଧ ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।



'ଇ-ଫାର୍ମାସୀ ନେଉଛି ଜୀବିକା':

ଔଷଧ ଦୋକାନୀଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଭବାନୀପାଟଣାସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲ୍‌ରେ ‘କଳାହାଣ୍ଡି କେମିଷ୍ଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ୍ ଏସୋସିଏସନ୍’ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ସଂଘର ଅଭିଯୋଗ, ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଥିବା ଇ-ଫାର୍ମାସୀ ବା ଅନଲାଇନ୍ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଗୁଁ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଜୀବିକା ହରାଉଛନ୍ତି । କେତେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନକଲି ଔଷଧ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଶୋକ ରାଉତ ଓସମ୍ପାଦକ ନିକୁଞ୍ଜ ଦତ୍ତଙ୍କ ସମେତ ସଂଘର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ:କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେମିଷ୍ଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତି ଅଶୋକ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଦାବି ଅନଲାଇନ୍ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାରରେ ବହୁତ ନକଲିି ଔଷଧ ମିଳୁଛି । ସବୁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ମେ 20 ଆସନ୍ତାକାଲି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ ।"'ସରକାର ଅନଲାଇନ୍ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି'କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେମିଷ୍ଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ୍ ଏସୋସିଏସନ୍ ସମ୍ପାଦକ ନିକୁଞ୍ଜ ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଘରକୁ ଘର ଔଷଧ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ । ଲୋକେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଯେପରି ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସଙ୍ଘ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାର ଅନଲାଇନ୍ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଯୁବପିଢି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ।"
"ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢି AI ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ତିଆରି କରି ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ନିଶା ଔଷଧ କିଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଉପଯୁକ୍ତ କଟକଣା ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ।" ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଆମର ପେଟପାଟଣା ନୁହେଁ ବରଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ବୋଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେମିଷ୍ଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ୍ ଏସୋସିଏସନ୍ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

