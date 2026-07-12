ETV Bharat / state

ପିଜିଆଇ-ଡି ରିପୋର୍ଟ; ଉତ୍ତମ ବର୍ଗରେ 8 ଜିଲ୍ଲା, ଶୀର୍ଷରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା..ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ପୁରୀ

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତଳେ ଯଥାକ୍ରମେ ରହିଛନ୍ତି, ଜଗତସିଂହପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୋଳ, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ । UDISE+ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 1458ଟି ସ୍କୁଲ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

PGI D and UDISE+ report
ପିଜିଆଇ-ଡି ରିପୋର୍ଟ; ଉତ୍ତମ ବର୍ଗରେ 8 ଜିଲ୍ଲା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 12, 2026 at 5:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପିଜିଆଇ ଡି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ୬ଟି ବର୍ଗ ଯଥା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଫଳାଫଳ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁବିଧା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିକାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଡିଜିଟାଲ୍ ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ UDISE+(Unified District Information System for Education) ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ।


ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିିିଳିଛି କେତେ ସ୍କୋର୍
ପିଜିଆଇ ଡି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ତମ-3 ବର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ମୋଟ 600 ସ୍କୋରରୁ 405 ସ୍କୋର ହାସଲ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ ପଛକୁ ପଛ ଜଗତସିଂହପୁର (ସ୍କୋର-370) , ସମ୍ବଲପୁର (368) , ଅନୁଗୋଳ (367) , କଟକ (367) , ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ (362) , କଳାହାଣ୍ଡି (361) ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ (360 ସ୍କୋର) ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଉତ୍କର୍ଷ ଏବଂ ଉତ୍ତମ-1, ଉତ୍ତମ-2 ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବି ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନାହିଁ ।

PGI D and UDISE+ report
ଉତ୍ତମ ବର୍ଗ ସ୍କୁଲରେ 8 ଜିଲ୍ଲା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି 1458ଟି ସ୍କୁଲ । (Etv Bharat)
ସେହିପରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା-୧ ବର୍ଗରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା 359 ସ୍କୋର ରଖି ଉପରେ ରହିଛି । ତା ତଳକୁ ଗଞ୍ଜାମ (352) , ଭଦ୍ରକ (350) , କେନ୍ଦୁଝର (350) , ନୟାଗଡ଼ (347) , ପୁରୀ (347) , କୋରାପୁଟ (342) , ବଲାଙ୍ଗୀର (342) , ବୌଦ୍ଧ (341) , ନୂଆପଡ଼ା (341) , ଯାଜପୁର (339) , କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା (338) , ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର (338) , ବାଲେଶ୍ବର (338) , କନ୍ଧମାଳ (336) , ବରଗଡ଼ (333) , ଦେବଗଡ଼ (330) , ରାୟଗଡ଼ା (329), ମୟୂରଭଞ୍ଜ (329) , ଗଜପତି (326) , ନବରଙ୍ଗପୁର (315) ଓ ମାଲକାନଗିରି (306 ସ୍କୋର) ରହିଛନ୍ତି। ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ଯାହାର ସ୍କୋର 35ରୁ 18 ରହିଛି । ସେହିପରି ଡିଜିଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଖରାପ ସ୍ଥିତି ପଦର୍ଶନ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ଡିଜିଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ 50ରୁ 33 ସ୍କୋର ରଖିଥିବା ବେଳେ ବାକି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷାରେ ଖରାପ ପଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା 50ରୁ 23 ସ୍କୋର ପାଇଥିବାବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ 17, କଟକକୁ 20 ଓ ଗଂଜାମକୁ 21 ସ୍କୋର ମିଳିଛି ।
PGI D and UDISE+ report
ଉତ୍ତମ ବର୍ଗ ସ୍କୁଲରେ 8 ଜିଲ୍ଲା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି 1458ଟି ସ୍କୁଲ । (Etv Bharat)
କିଭଳି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ବର୍ଗ 90 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର ପାଇଥିଲେ ଉତ୍କର୍ଷ, 81 ରୁ 90 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ-1, 71 ରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ-2, 61 ରୁ 70 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ- 3 ବର୍ଗରେ ଗଣନା କରାଯାଏ । ସେହିପରି 51 ରୁ 60 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା-1, 41 ରୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା-2, 31 ରୁ 40 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା-୩, 21 ରୁ 30 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ସ୍କୋର ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବର୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ , 2024 - 25 ମସିହାରେ ଦେଶର 782 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପିଜିଆଇ-ଡିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2025 - 26 ମସିହାରେ 784 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।


କଣ କୁହେ UDISE ରିପୋର୍ଟ
କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି 2025-26 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷର UDISE+ ରିପୋର୍ଟ । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 61 ହଜାର 594 ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 77 ଲକ୍ଷ 88 ହଜାର 567 ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିିଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ 41 ହଜାର 909 । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2024-25 ଓଡ଼ିଶାରେ 61 ହଜାର 565 ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 76 ଲକ୍ଷ 44 ହଜାର 52 ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3 ଲକ୍ଷ 44 ହଜାର 116 ଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା 29 ଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2207 କମିଛି ଏବଂ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷ 44 ହଜାର 515 ବଢ଼ିଛି ।


1458ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ
ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । 2024 - 25 UDISE+ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ-ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ 23 ରହିଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଛା ହାରାହାରି ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା 6 ଥିବାବେଳେ ହାରାହାରି ନାମଲେଖା 126 ରହିଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ 1458ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି । 2024 -25 ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 1089 । ଜଣେ ଲେଖାଏ ଶିକ୍ଷକରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୪୭ ହଜାର ୯୪୦ ପିଲାଙ୍କ ନାମଲେଖା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2025-26ରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା 49 ହଜାର 672 ରେ ପହଁଚିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜୋରଦାର; ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଉପରେ ରହିବ କଡା ନଜର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ: କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

TAGGED:

EDISE PLUS PGI EDUCATIONAL REPORT
UDISE REPORT
କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ପିଜିଆଇ ଡି ରିପୋର୍ଟ
PGI D REPORT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.