ପିଜିଆଇ-ଡି ରିପୋର୍ଟ; ଉତ୍ତମ ବର୍ଗରେ 8 ଜିଲ୍ଲା, ଶୀର୍ଷରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା..ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ପୁରୀ
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତଳେ ଯଥାକ୍ରମେ ରହିଛନ୍ତି, ଜଗତସିଂହପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୋଳ, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ । UDISE+ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 1458ଟି ସ୍କୁଲ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 12, 2026 at 5:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପିଜିଆଇ ଡି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ୬ଟି ବର୍ଗ ଯଥା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଫଳାଫଳ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁବିଧା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିକାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଡିଜିଟାଲ୍ ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ UDISE+(Unified District Information System for Education) ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିିିଳିଛି କେତେ ସ୍କୋର୍
ପିଜିଆଇ ଡି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ତମ-3 ବର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ମୋଟ 600 ସ୍କୋରରୁ 405 ସ୍କୋର ହାସଲ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ ପଛକୁ ପଛ ଜଗତସିଂହପୁର (ସ୍କୋର-370) , ସମ୍ବଲପୁର (368) , ଅନୁଗୋଳ (367) , କଟକ (367) , ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ (362) , କଳାହାଣ୍ଡି (361) ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ (360 ସ୍କୋର) ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଉତ୍କର୍ଷ ଏବଂ ଉତ୍ତମ-1, ଉତ୍ତମ-2 ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବି ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନାହିଁ ।
କଣ କୁହେ UDISE ରିପୋର୍ଟ
କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି 2025-26 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷର UDISE+ ରିପୋର୍ଟ । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 61 ହଜାର 594 ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 77 ଲକ୍ଷ 88 ହଜାର 567 ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିିଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ 41 ହଜାର 909 । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2024-25 ଓଡ଼ିଶାରେ 61 ହଜାର 565 ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 76 ଲକ୍ଷ 44 ହଜାର 52 ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3 ଲକ୍ଷ 44 ହଜାର 116 ଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା 29 ଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2207 କମିଛି ଏବଂ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷ 44 ହଜାର 515 ବଢ଼ିଛି ।
1458ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ
ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । 2024 - 25 UDISE+ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ-ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ 23 ରହିଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଛା ହାରାହାରି ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା 6 ଥିବାବେଳେ ହାରାହାରି ନାମଲେଖା 126 ରହିଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ 1458ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି । 2024 -25 ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 1089 । ଜଣେ ଲେଖାଏ ଶିକ୍ଷକରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୪୭ ହଜାର ୯୪୦ ପିଲାଙ୍କ ନାମଲେଖା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2025-26ରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା 49 ହଜାର 672 ରେ ପହଁଚିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜୋରଦାର; ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଉପରେ ରହିବ କଡା ନଜର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ: କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ