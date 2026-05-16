ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ପାଇଁ ରବିବାର ବି ଖୋଲା ରହିବ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିପୋ

ଜନସାଧାରଣ ଭୟଭୀତ ନହୋଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ନ କିଣିବାକୁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

PETROLEUM DEPOT TO REMAIN OPEN ON SUNDAY TO IMPROVE SITUATION
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 16, 2026 at 6:20 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୂର ହେବ ତେଲ ସଙ୍କଟ । ଆଜି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଆଇଓସିଏଲ୍ ସିଜିଏମ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ପାଇଁ ରବିବାର ବି ଖୋଲା ରହିବ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିପୋ । କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିତିରେ ଆସିବ ସୁଧାର ।

ଆଜି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ସିଜିଏମ୍ ଆଇଓସିଏଲ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଆଲୋଚନା ପରେ ଆଇଓସିଏଲ୍ ସିଜିଏମ୍ କମଲ ସିଲ୍ ତଥା ରାଜ୍ୟ ତୈଳ ସଂଯୋଜକ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସପ୍ଲାଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ୍ ରହିଛି । ୨ ଦିନ ଅତ୍ୟଧିକ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ସବୁ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବାକୁ ଆଗକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଧାଡ଼ିରେ ନ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି କୌଣସି ଟାଙ୍କିରେ ୧ କିମ୍ବା, ୨ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଛି ପାଖ ଟାଙ୍କିରେ ପକାନ୍ତୁ । ସକାଳ ୬ରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଙ୍କି ଖୋଲା ରହୁଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ୍ ୨୮୦୦ ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟରୁ ୮୦ଟା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆଗରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା । ଏହା ଛଡା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ନାହିଁ, ସେଠିକି ତୁରନ୍ତ ତେଲ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ । ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ଏବେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ । ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ସ୍ପେସାଲ୍ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଜି ନାହିଁ ।"


ସେହିପରି ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଡିଲର ଆସୋସିଏସନ୍ ର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଲାଠ କହିଛନ୍ତି, "ଅହେତୁକ ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଓ ତେଲ ନ ପହଞ୍ଚିବା କାରଣରୁ ଲୋକେ ଭାବିଲେ ତେଲ ସରିଗଲା । ଯେତିକି ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳିପାରିଲାନି । ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ତୈଳ ଡିପୋ ଅପରେଟ୍ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ରବିବାର ବି ଖୋଲା ରହିବ ତୈଳ ଡିପୋ । ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ବା ଆସନ୍ତାକାଲି (ରବିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଯିବ । ଡିଲର ସଂଘ ଓ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଡିଲର ମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି । କେଉଁଠି ବି କଳାବଜାରୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।"


ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଜନସାଧାରଣ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ ରହିବା ସହ ଭୟଭୀତ ନହୋଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ନ କିଣିବାକୁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବୈଠକରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ।

ODISHA OIL CRISIS
IOCL CGM KAMAL SHEEL FUEL CRISIS
ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସଂକଟ
FUEL CRISIS IN ODISHA
