ଜାହାଜରୁ ତେଲ ଅନଲୋଡ ବେଳେ ଫାଟିଲା IOCL ପାଇପ୍ ଲାଇନ, ବୋହିଗଲା ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ

ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦରରେ ଜାହାଜରୁ ତେଲ ଅନଲେଡ୍ ବେଳେ ଫାଟିଲା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ । ନଷ୍ଟ ହେଲା ହଜାର ହଜାର ଲିଟର୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ।

Petrol Pipeline Bursts At Paradeep Port
ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଫାଟିଲା ତୈଳ ପାଇପ ଲାଇନ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 22, 2026 at 7:36 PM IST

ପାରାଦ୍ବୀପ (ଜଗତସିଂହପୁର): ଜାହାଜରୁ ତେଲ ଅନଲୋଡ ବେଳେ ଫାଟିଲା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ତୈଳ ଜାହାଜରୁ ତେଲ ଅନଲୋଡ୍ ବେଳେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ଯୋଗୁଁ ପାଇପ ଲାଇନ୍ ଫାଟିଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶହ ଶହ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆଶଙ୍କାରେ ପୂରା ବନ୍ଦରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏହାସହ ନିଷେଧାଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।

ଜାହାଜରୁ ତେଲ ଅନଲୋଡ ବେଳେ ଫାଟିଲା IOCL ପାଇପ୍ ଲାଇନ (ETV Bharat Odisha)

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ତୈଳ ବୋଝେଇ ଜାହାଜ ପେଟ୍ରୋଲ ଖାଲି କରୁଥିବା ସମୟରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରୁ IOCLକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ପାଇପ ଲାଇନଟି ହଠାତ୍ ପ୍ରେସର ଯୋଗୁଁ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଲିଟର୍ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରକୁ ବୋହି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡିବା ପରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୁଧ୍ୟକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପାଇପ୍ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପାଇପ ଫାଟି ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲରେ ଯେପରି ନିଆଁ ନ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ନିଷେଧାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟକୁ ଘେରାବନ୍ଧି କରି ରଖାଯିବା ସହିତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ଯେପରି କିଛି ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ, ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଏକ ତୈଳ ବୋଝେଇ ଜାହାଜରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଅନଲୋଡ଼ ହେବା ସମୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ଯୋଗୁୁଁ IOCLକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପାଇପ ଲାଇନଟି ହଠାତ୍ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା । ଖବର ମିଳିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପୁଣି ପେଟ୍ରୋଲ ନିଷ୍କାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ପାଇପ ଲାଇନ୍ ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ତେଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଯେପରି ନିଆଁ ନ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ।"

ସେପଟେ ଏସମ୍ପର୍କରେ IOCL କତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

