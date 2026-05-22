ଜାହାଜରୁ ତେଲ ଅନଲୋଡ ବେଳେ ଫାଟିଲା IOCL ପାଇପ୍ ଲାଇନ, ବୋହିଗଲା ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ
ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦରରେ ଜାହାଜରୁ ତେଲ ଅନଲେଡ୍ ବେଳେ ଫାଟିଲା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ । ନଷ୍ଟ ହେଲା ହଜାର ହଜାର ଲିଟର୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ । ରିପୋର୍ଟ- ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର
Published : May 22, 2026 at 7:36 PM IST
ପାରାଦ୍ବୀପ (ଜଗତସିଂହପୁର): ଜାହାଜରୁ ତେଲ ଅନଲୋଡ ବେଳେ ଫାଟିଲା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ତୈଳ ଜାହାଜରୁ ତେଲ ଅନଲୋଡ୍ ବେଳେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ଯୋଗୁଁ ପାଇପ ଲାଇନ୍ ଫାଟିଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶହ ଶହ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆଶଙ୍କାରେ ପୂରା ବନ୍ଦରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏହାସହ ନିଷେଧାଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ବୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ତୈଳ ବୋଝେଇ ଜାହାଜ ପେଟ୍ରୋଲ ଖାଲି କରୁଥିବା ସମୟରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରୁ IOCLକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ପାଇପ ଲାଇନଟି ହଠାତ୍ ପ୍ରେସର ଯୋଗୁଁ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଲିଟର୍ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରକୁ ବୋହି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡିବା ପରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୁଧ୍ୟକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପାଇପ୍ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପାଇପ ଫାଟି ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲରେ ଯେପରି ନିଆଁ ନ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ନିଷେଧାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟକୁ ଘେରାବନ୍ଧି କରି ରଖାଯିବା ସହିତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ଯେପରି କିଛି ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ, ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଏକ ତୈଳ ବୋଝେଇ ଜାହାଜରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଅନଲୋଡ଼ ହେବା ସମୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ଯୋଗୁୁଁ IOCLକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପାଇପ ଲାଇନଟି ହଠାତ୍ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା । ଖବର ମିଳିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପୁଣି ପେଟ୍ରୋଲ ନିଷ୍କାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ପାଇପ ଲାଇନ୍ ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ତେଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଯେପରି ନିଆଁ ନ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ।"
ସେପଟେ ଏସମ୍ପର୍କରେ IOCL କତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ତୈଳ ସଙ୍କଟ, ବେଆଇନ ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର