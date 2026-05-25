ପୁଣି ବଢିଲା ତୈଳଦର, 2 ଟଙ୍କା 61 ପଇସା ବଢିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର

ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଚତୁର୍ଥ ଥର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 25, 2026 at 7:14 AM IST

Updated : May 25, 2026 at 7:42 AM IST

PETROL PRICE TODAY ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁ୍‌ଣି ବଢ଼ିଲା ତୈଳ ଦର । ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କା 61 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କ 71 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଚତୁର୍ଥ ଥର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବର୍ଦ୍ଧିତ ତୈଳଦର ଯୋଗୁଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 102 ଟଙ୍କା 12 ପଇସା ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଡିଜେଲ ଦର 95 ଟଙ୍କା 20 ପଇସା ଛୁଇଁଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ତୈଳ ଦର

ନୂଆ ତୈଲ ଦର ଲାଗୁ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 108.79 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 100.51 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ।ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତୈଳ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଥିବାବେଳେ ମେ 15ରୁ ପୁଣି ଥରେ ଦର ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି । ମେ 15ରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ ପାଖାପାଖି 7 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ମେ' 15 ଠାରୁ ଏହା ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ମେ' 15 ଲିଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 3 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ମେ' 19 ତାରିଖରେ 90 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ମେ ୨୩ ତାରିଖରେ ପେଟ୍ରୋଲରେ ୮୭ ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦରରେ ୯୧ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।

ଖୁଚୁରା ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସ୍ଥିରତା ପରେ ଏବେ ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ବିଶୋଧନ ମାର୍ଜିନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଫଳରେ ଆମଦାନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ମେଟ୍ରୋ ସହରରେ ତୈଳ ଦର

ସୋମବାର ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଟର ପିଛା ୧୧୧.୨୧ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ୯୭.୮୩ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୧୩.୫୧ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୯୯.୮୨ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୭.୭୭ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ୯୯.୫୫ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।

ସ୍ଥାନୀୟ ଟିକସ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (IOC), ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (BPCL) ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (HPCL) ମିଳିତ ଭାବରେ ଭାରତ ଇନ୍ଧନ ବଜାରର 90 ପ୍ରତିଶତ ତୈଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି।

