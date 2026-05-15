ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ସଙ୍କଟ: ତେଲ ପାଇଁ ତାତିରେ ଲାଇନରେ ଗ୍ରାହକ, ଆଶ୍ବାସନା ଦେଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ
ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ତିନିରୁ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଜନସାଧାରଣ, ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଗାମୀ 13 ଦିନ ପାଇଁ ମହଜୁଦ ରହିଛି ତୈଳ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : May 15, 2026 at 2:15 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡିକରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ । ନା ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ନା ଅଛି ଡିଜେଲ । ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆଗରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲୋକମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ରହୁଛନ୍ତି । ପେଟ୍ରୋଲ ଅଭାବରୁ ଦିନ ରାତି ପମ୍ପ ଗୁଡିକରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ତୈଳ ମହଜୁଦ ଥିବା ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ବାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ।
ବଢିଲା ତୈଳ ଦର:
ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ୩.୧୪ ଟଙ୍କା, ଡିଜେଲ ୩.୧୧ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି । ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳୁନି ବୋଲି ଗୁଜବ ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ନିକଟରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରର ବିଭିନ୍ନ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଛିଡା ହୋଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ।
ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ଗାଡିରେ ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରାତି 11ଟା ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ । ହେଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳି ନଥିଲା । ଆଜି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆସି ଲାଇନରେ ଅଛି । ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲୋକମାନେ ଖରାରେ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ।"
ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି, "ତେଲର ପ୍ରବଳ ସଙ୍କଟ । ତେଲ ମିଳୁନାହିଁ । ସକାଳୁ ଆସି ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ । ଯଦି ତେଲ ମହଜୁଦ ଅଛି, ତାହାଲେ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି କାହିଁକି ? ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ? ଦାମ ବଢ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ତେଲ ଅସୁ ନାହିଁ ।"
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ସ୍ଥିତି:
ନୟାପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ କ୍ରିଷ୍ଣା ଫିଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରି ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବିଜେବି କଲେଜ ପାଖ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଚାରି ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି ।
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭୋର ସମୟରୁ ଲୋକମାନେ ଲାଇନ ଲଗେଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଖରା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ସେପଟେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜୟଦେବ ବିହାର-ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତା ଜାମ ନ ହେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି ।
ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରସୁଲଗଡ଼ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ରହିଛି । ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି । ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲକୁ ନେଇ ଯଦିଓ କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୨ ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ନ ହେଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ।
ଆଶ୍ବାସନା ଦେଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ:
ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆଗାମୀ 13 ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ତୈଳ ମହଜୁଦ ଅଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଅଭାବ ନାହିଁ । ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ 50 ପ୍ରତିଶତ ଚାହିଦା ବଢିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଭିଡ଼ କିରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଡଲାରରେ ସୁନା, ତୈଳ ବାହାର ଦେଶରୁ କିଣା ଯାଉଥିବାରୁ ଡଲାର ଅଧିକ ସୁଦୃଢ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତୈଳ କମ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ତେଲ ଆଗକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଇଛି । ତୈଳ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ଚଢ଼ାଉ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟକୁ ଆଗ ତେଲ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।"
ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ମହଜୁତ ରହିଛି:
CGM IOCL କମଲ ସିଲ କହିଛନ୍ତି, "କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଅଭାବ ନାହିଁ । ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ କିଣି ମହଜୁଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆଇଓସିଏଲ (IOCL), ଏଚପିସି (HPC), ବିପିସି (BPC), ରିଲାଏନ୍ସ (Reliance), ନାୟରା (Nayara) ଭଳି ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ତୈଳ ମହଜୁତ ଅଛି । ଅନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କିଛି ତୈଳ ଟାଙ୍କି ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲା ୱାରୀ ନୀରିକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲା ୱାରୀ 3ରୁ 4 ଦିନର ଷ୍ଟକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି । ରାସ୍ତାରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଟାଙ୍କିକୁ ତେଲ ପହଞ୍ଚାଯିବ । ଗତ ଦୁଇ ଦିନରେ 30 ପ୍ରତିଶତ ତୈଳ ବିକ୍ରି ବଢିଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର