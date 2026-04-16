କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଅଭାବ; ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଖଣ୍ଡନ
ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସହରରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡିକରେ ଇନ୍ଧନ ତେଲ ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଫଳରେ ତେଲ ନପାଇ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ରିିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : April 16, 2026 at 6:34 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଅଭାବ । ବନ୍ଦ ରହିଛି ବ୍ୟବସାୟ । ହନ୍ତସନ୍ତ ଗ୍ରାହକ। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଏଭଳି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ହେଲେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ତେଲ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ତେଲ ନ ମିଳିବାରୁ ସାଇକେଲରେ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୬୨ଟି ତେଲ ଟାଙ୍କି ରହିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ସହର ଭିତରେ ୮ଟି ଟାଙ୍କି ରହିଛି । ତେବେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସହରରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡିକରେ ଇନ୍ଧନ ତେଲ ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଫଳରେ ତେଲ ନପାଇ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାସ କୁହନ୍ତି, "ଗତକାଲି ଓ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆସି ଫେରି ଯାଉଛି । ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ପାରୁନାହିଁ। ତିନିମୁହାଣୀ, ମହିପାଳ, ଗରାପୁର ଆଦି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ତେଲ ନପାଇ ମୋତେ ନିରାଶ ହୋଇ ଗାଡି ଫେରାଇବାକୁ ପଡୁଛି । ମୋର ବୃତ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯାଏ । ତେଲ ନ ମିଳିବାରୁ ସକାଳ ସମୟରେ ସାଇକେଲ ନେଇ ଯାଇ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ଖରାରେ ବିନା ଗାଡ଼ିରେ କୁଆଡେ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ତେଲ ଅଭାବ ପୁରଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦୂରୀକରଣ କରାଯାଉ । "
ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ବେସାମରିକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ବେଣୁଧର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି,"ଗତକାଲି ସହରରେ ଥିବା ୬-୭ ଟି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡିକରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଡିପୋଗୁଡିକ ରବିବାରଠାରୁ ଛୁଟି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିବା କାରଣରୁ ତେଲ ଉଠାଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା । ହେଲେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ତେଲ ଟାଙ୍କିକୁ ଆସିଛି ଓ ଲୋକମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତେଲ ନେଉଛନ୍ତି ।"
ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ଲାଠ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ ନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେଠାରୁ ତେଲ ଆସି ପାରୁନଥିବ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
