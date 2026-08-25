ରାଜଧାନୀ ୪୫ନଂ ଓ୍ଵାର୍ଡର ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ: ୬୨ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସାଇଫନର ଚାଲିଛି ପୁନଃନିର୍ମାଣ
ସ୍ଥିତି ତଦାରଖ କଲା ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି । ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ତାଗିତ କଲା କମିଟି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : August 25, 2026 at 10:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୂର ହେବ ରାଜଧାନୀ ୪୫ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବଡ଼ଗଡ଼ର ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା । ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୪୫ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବଡ଼ଗଡ଼ କେନାଲ ରୋଡ୍ ରେ ଥିବା ୬୨ ଵର୍ଷ ପୁରୁଣା ସାଇଫନର ଚାଲିଛି ପୁନଃନିର୍ମାଣ କାମ । ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପରେ ଦୂର ହେବ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଚଳର ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୬ ଏବଂ ଦୟା ୱେଷ୍ଟ କେନାଲ୍ ସାଇଫନ୍ର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ।
ତେବେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି କିଭଳି ଚାଲିଛି, ତାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର DRSS-III ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ବିଧାୟକ । ଏହି କମିଟି ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ କମିଟି ଅଟେ ।
ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉନାହିଁ ତ? ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ମାନ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ତାହାରି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ । ଏହି କ୍ରମରେ ବହୁ ଦିନରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ଗଡ଼ର ଏହି ୬୨ ବର୍ଷର ସାଇଫନର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଚାଲିଛି ତାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି କମିଟି । କମିଟି ସହ ବିଏମସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ।
ସେପଟେ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ 'ଷ୍ଟର୍ମ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ' ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ୮୭ ଲକ୍ଷ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଏହାର କାମ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ରୋଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଚାଳକ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓ ବର୍ଷା ଋତୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବାରୁ ଏହି କାମ ଅତିଶୀଘ୍ର ସାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ।
ଏହାସହ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥିତି ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ୪୫ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଷ୍ଟ ବାବଦରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ପରେ କାମର ଗୁଣବତ୍ତା ସହ ବର୍ଷା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ଶେଷ ହେବା ଏବଂ ଅର୍ଥର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଏହି କଡ଼ା ତଦାରଖ ପରେ ବଡ଼ଗଡ଼ ସାଇଫନ୍ କାମ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଛକୁ ପଛ ଲଘୁଚାପ: ୩୦ ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- MMDR ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି: ଲୋୱର ପିଏମଜିରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ; 9 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ, ଆସିବ ଏକାଧିକ ବିଲ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର