ପୁରୀରେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଲେ ଲୋକେ: କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼
ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ପିଟିଲେ । ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : March 31, 2026 at 11:51 AM IST
ପୁରୀ: କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ । ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ପିଟିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ନୂଆନଈ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ।
ଗତ ରବିବାର ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୁରୀ ଗଡ଼ିଶାଗୋଦା ଥାନା ପୋଲିସ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ ନୂଆନଈ ସ୍ପଟ୍ ଉପରକୁ ନେଇଥିଲା । ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଥିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।
ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୯ ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଗଡ଼ିଶାଗୋଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜ୍ବାଇଁକୁ ଶ୍ବଶୁର ଅପହରଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଝିଅ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଝିଅର ବାପା ମୋହନ ବେହେରା ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲେ । ସେ ନିଜ ଝିଅକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ସେ ଝିଅ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଥିବା ଯୁବକକୁ ଘରୁ ଡାକି ନେଇ କିଛି ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ।
ପରେ ପୁରୀ ନିକଟରେ ଥିବା ନୂଆନଈରେ ମୃତଦେହକୁ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ ପାଇଁ ଗଡ଼ିଶାଗୋଦା ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୋହନକୁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଆଣିଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୋହନକୁ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ ମାରିଥିଲେ । ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସବୁ ଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାରର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମାଡ଼ ଘଟଣା, ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ କେହି ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଆନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବହୁତ୍ ବଡ ଅଘଟଣ ଘଟିଥାନ୍ତା । ଏଣୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ ବେଳେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଜରୁରୀ । ଯିଏ ଅପରାଧ କରିଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆଇନ ରହିଛି । ଯଦି ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିଭଳି ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ । କିଭଳି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ । ଏଣୁ ଲୋକମାନେ ଆଇନକୁ ହାତରେ ନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ସଦର ଏସଡିପିଓ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି,"ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ ପାଇଁ ନୂଆନଈକୁ ଅଣାଯାଇ ଥିଲା । ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକର ଶବକୁ ନଈରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି । ଆମେ ମୃତ ଦେହ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ । ଲୋକମାନେ ଆଇନକୁ ହାତରେ ନେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନମାଳୀପୁର ବାଣ ଗୋଦାମରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଣେ ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହାବୀର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଜଳିଗଲା ବନିତା କସମେଟିକ୍ସ ଷ୍ଟୋର୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ