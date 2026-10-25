ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି-ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
୧୬ଟି ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : October 25, 2026 at 5:47 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 5:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: 'ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବିଚଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ୩୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି। ୧୬ଟି ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି।' ଏମିତି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ତଥା ରାଜସ୍ୱମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ' ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖା ଦେଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ୨୮ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେl ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ୨୮ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ' ବୋଲି ବିଭାଗ କହିଛି l
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ସରକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। NDRF, ODRAF ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି। ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିର ଦୁର୍ଗମ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରାସ୍ତା, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ପାନୀୟଜଳ ଓ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ l '
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହା ଆଜି ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ୨୬ରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଓ ୨୭ରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ୨୮ ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ପହଞ୍ଚିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରିଥିବା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବେ। ସେମାନେ ଜିଲାପାଳଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ । ସେମାନଙ୍କୁ ସମୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ସହ ପଠାଯିବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ନିଷ୍ପତି ନେବେ l
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଗଞ୍ଜାମ , ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲେବେଲ ୨ରେ ରଖାଯାଇଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ବର୍ଷା ପାଣି ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି।'
ଇଟିଭି ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା; ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 5 IASଙ୍କୁ 5ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ, ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରହିବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Cyclone Update; ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୫ କି.ମି ବେଗରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବକୁ ଗତି କରୁଛି ଅବପାତ