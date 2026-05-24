ଜୋର ଧରିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନାଇପର୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି; ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି

ଜୋର ଧରିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନାଇପର୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି (Etv Bharat)
Published : May 24, 2026 at 3:43 PM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ନାଇପର୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି ଦିନକୁ ଦିନ ଜୋର ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି । ରାଜ୍ୟର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଫର୍ମାସୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ। ଏଠାକାର ବହୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚତ୍ତର ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏ ନେଇ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନାଇପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି ନେଇ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ତିନୋଟି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜାତୀୟ ଔଷଧ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା “ନାଇପର୍” (National Institute of Pharmaceutical Education and Research) ସ୍ଥାପନ ଦାବି କରି ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫୋରମ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗଣସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହିତ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଚେତନତା ସଭା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଫୋରମ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳପଡିଆଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା । ପରେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଏକ ସଚେତନତା ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ।

ଫୋରମ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଫାର୍ମାସୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅବସ୍ଥିତ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଫାର୍ମାସୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଇକୋ-ସିଷ୍ଟମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥିବା ବେଳେ “ନାଇପର୍” ସ୍ଥାପନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ରହିଛି ।

ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଗତ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ନିର୍ବାଚିତ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକମାନେ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫୋରମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ. ପି. ନଡ୍ଡା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅନେକଥର ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଗୋପାଳପୁରକୁ ରାଜ୍ୟର ଫାର୍ମା କ୍ଲଷ୍ଟର ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଗୋପାଳପୁରରେ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ “ନାଇପର୍” ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ଫାର୍ମା ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫୋରମ ସଚିବ ଭି. ସୋମେଶ୍ୱର ରାଓ, ପ୍ରୀତିଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ, ପ୍ରବୀଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାନସ ପାତ୍ର, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଛାତ୍ର ସଂଘ (ସୋସା) ସଭାପତି ନରସିଂହ ନୀଳମାଧବ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଗଂଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ସଂଘ ତରଫରୁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

