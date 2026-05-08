ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସୌମ୍ଯରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତଦେହ, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ରାସ୍ତାରୋକ କଲେ ଲୋକ
ସୌମ୍ଯରଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ମୃତଦେହ ନିଜ ଗାଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଓଲଟପୁର ଥାନା ମଉଜପୁର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସମସ୍ତ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଉମେଶଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ
Published : May 8, 2026 at 5:30 PM IST
ନିଆଳି: ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ GRP କନେଷ୍ଟବଳ ସୌମ୍ଯରଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ମୃତଦେହ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ନିଜ ଗାଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଓଲଟପୁର ଥାନା ମଉଜପୁର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଫୁଲନଖରା ଓ ନିଆଳୀ ୬୦ ନମ୍ବର ରାସ୍ତାର ମଉଜପୁର ଛକ ଠାରେ ମୃତ୍ୟୁଦେହକୁ ରଖି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଓଲଟପୁର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିସ୍ଥତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି।
ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି GRP ଏସ୍ପି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଉଦାଗତା । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ 2014ରୁ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବେ GRPରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଘଟଣା ଦିନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ । ତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି । ତଦନ୍ତରେ ଯାହା ସାହଯ୍ୟ ଦରକାର ଆମେ କରିବୁ । 2021ରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ କଟକ ମହିଳା ଥାନାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ 24/2021 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।"
CCTV ଫୁଟେଜ:
ସେପଟେ ସୌମ୍ଯରଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିବା ପରେ ଖରାରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ପିକ୍ଅପ୍ ଗାଡ଼ି ଡାଲାରେ ଯାଉଥିବା ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ଭ୍ୟାନ ପଛେ ପଛେ ଗୁରୁତର ସୈlମ୍ଯ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ନିଆ ଯାଉଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଜି ସକାଳୁ ସୌମ୍ଯରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ୍ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ଏବଂ ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ସେପଟେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମହିଳା କମିଶନ । ପୀଡିତା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛିନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି