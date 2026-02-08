ମହିଳା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ, ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ବିଷ ପିଇଲେ ପିଇଓ
Published : February 8, 2026 at 11:34 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ । ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏପରି କରିିଥିବା ଗୋଳନ୍ଥାରା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାରୁ ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ପିଇଓ ବିଷ ପିଇଦେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ଡିଏସପି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଶ୍ରର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ।
ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ପିଇଓ)ଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଡାକି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ପିଇଓ ବିଷ ପିଇ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଘଟଣାଟି ଥିଲା ଏହିପରି:
ଫେବୃଆରୀ ୩ ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠରେ ସୁନାପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଉଦଘାଟନ ଉତ୍ସବ ରହିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ଗଣଦୌଡ଼ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମହିଳା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଜଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପିଇଓ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ନେଇ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ନିଜ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା କମିଟିକୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଏହାପରେ ପିଇଓଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିବାରୁ ସେ ବିଷ ପିଇ ଦେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଅପମାନ ପାଇ ବୟସ୍କ ପିଇଓ ଜଣଙ୍କ ଏପରି ବିଷ ପିଇଦେଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଶ୍ରର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍ କହିଛନ୍ତି, " ଗୋଳନ୍ଥାରା ଥାନାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ଯସ୍ଥଳୀରେ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାର ଦାୟିତ୍ବ ଜଣେ ମହିଳା ଡିଏସପିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ତଦନ୍ତ ସରିବା ପରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କିଛି ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ । ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ପ୍ଲେଲ କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି । ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେ ବିଷ ପିଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର