ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ପିଇଓଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଘର କାମ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଗାଁ ଲୋକ
ପିଏମ୍ ଜନମନ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଘର କାମର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ପିଇଓ)ଙ୍କୁ ମାଲକାନଗିରି ବଣ୍ଡା ଘାଟିରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ
Published : May 29, 2026 at 5:14 PM IST
PEO Attacked In Malkangiri ମାଲକାନଗିରି: ପିଏମ୍ ଜନମନ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଘର କାମର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ପିଇଓ)ଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣାଟି ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବୋଣ୍ଡା ଜନଜାତି ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଦୁର୍ଗମ ବଣ୍ଡାଘାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି । ପିଇଓ ବିଜୟ ପଣ୍ଡା ପିଏମ୍ ଜନମନ ଯୋଜନାରେ (PM Janman Yojana) ତଦାରଖ କାମ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସଂପୃକ୍ତ ପିଇଓ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ବଚସାରୁ ଆକ୍ରମଣ:
ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦନ୍ତିପଡା ଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲି (ମେ 28 ତାରିଖ) ସଂନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫ଟା ସମୟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ପଣ୍ଡା ପିଏମ୍ ଜନମନ ଯୋଜନାରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ କାମ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଉକ୍ତ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ । ତଦାରଖ ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କିଛି ଲୋକ, ପିଇଓ ବିଜୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ବଚସା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ବୁଦ୍ରା ମନ୍ଦ୍ରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ପିଇଓ ବିଜୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପିଇଓ ବିଜୟ ପଣ୍ଡା ସେଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖସି ପଳାଇ ଆସି ମୁଦୁଲିପଡା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ।
'ମଦ୍ୟପ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି'
ଘଟଣା ପରେ ଆହତ ବିଜୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ବେକ ଓ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବିଜୟ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, “ପିଏମ୍ ଜନମନ ଆବାସ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, କିଛି ମଦ୍ୟପ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ମୁଁ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ମୋ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ । ”
ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ବିନୋଦ ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ତୁଟୁନି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଲୋଭ ! ସରପଞ୍ଚ ପୁଣି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ଦୁଇ ପଦବୀରେ ରହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପଦ୍ମା
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଜମିଜମା ମାମଲା ହେବ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି