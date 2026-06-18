ଭତ୍ତା ନ ମିଳିବାରୁ ଜୀବନ ହାରିଲେ ବୃଦ୍ଧା ! ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାରେ ଏନେଇ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : June 18, 2026 at 9:36 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗତ ତିନିମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ପାଉ ନଥିଲେ । ଶେଷରେ କୀଟନାଶକ ଖାଇ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଦଳା ଥାନା ମର୍ଦ୍ଦକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଚଢ଼େୟାପଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ । ଗାଁର ୬୭ ବର୍ଷୀୟ ବି.ସାବିତ୍ରୀ ଦୋରା କୀଟନାଶକ ଖାଇ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ।ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାରେ ଏନେଇ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଅଧିକ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡିବ ବୋଲି ଛତ୍ରପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶିବାଶିଷ ବରାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଏନ୍.ଏଫ୍.ସି ଯୋଜନାରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଗତ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ସହ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି । ଏଣୁ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ହୋଇ ନଥିବା ବେଳେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ଭତ୍ତା ନ ମିଳିବାରୁ କୀଟନାଶକ ଖାଇଲେ ବୃଦ୍ଧା
ଚଢ଼େୟାପଡ଼ା ଗାଁର ୬୭ ବର୍ଷୀୟ ବି.ସାବିତ୍ରୀ ଦୋରାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୁଣ ଦୋରାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି । ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ତିନି ଝିଅ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିବାହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲେ ।
ସେ ଚଳିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଗତ ତିନି ମାସ ଧରି ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳୁନଥିବାରୁ ସେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ଝିଅ । ଏଥିସହିତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆଶାରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଥିଲେ । ଗତ ରବିବାର ଚାଉଳରେ ପୋକ ନହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଖାଇ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡିଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ । ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ କୋଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ | ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ସେପେଟ ଘଟଣା ଜଣାପଡିବା ପରେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସଂପାଦିକା ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ । କିପରି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ବ୍ୟାପକ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ମାନୁଆଲ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଡଃ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ।
ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସାଂସଦ
ରାଜ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ଓ ଜାତୀୟ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନରେ ସଫ୍ଟୱେର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଓ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଭୋଗୁଥିବା ଚରମ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଜରୁରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ । ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର (ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା: MP/BAM/2026/O-1404) ପ୍ରେରଣ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି।ସାଂସଦ ଡଃ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜ ବିବୃତିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ/ବୃଦ୍ଧା, ବିଧବା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗତ ୩ ମାସ ହେବ ଭତ୍ତା ପାଇନଥିବା ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ସାଂସଦଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଆସୁଛନ୍ତି।
ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ସଫ୍ଟୱେର୍ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଓ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ (SSEPD) ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାନୁଆଲ୍ ପଦ୍ଧତିରେ (ନଗଦ ଆକାରରେ) ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଉ । ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତଦାରଖ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେପରି ଏଭଳି କୌଣସି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ନଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ’’ ।
ଗଞ୍ଜାମରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା/ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ସାଂସଦ ଏହାର ଏକ ସୂଚନା ଓ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି (RDC) ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପତ୍ରର ନକଲ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ।
କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ୧.୪୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ସଫ୍ଟୱେର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ। ନିକଟରେ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ବା ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଗରିବଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଡିଜିଟାଲ୍ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ନାଁରେ ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ ମାସ ଧରି ଭୋକିଲା ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ ଭତ୍ତା ନେବିନି: ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନପାଇ ହିନସ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ; କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ, ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ଟଙ୍କା କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର