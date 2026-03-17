ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା; ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ପିସିସି ମୁଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ଦାସ
ପିସିସି ସଭାପତି ଆଜି ଏସସିବି ଗସ୍ତ କରି ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଜଳିଯାଇଥିବା ଟ୍ରମା ଆଇସିୟୁର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ।
Published : March 17, 2026 at 4:11 PM IST
ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
କଟକ : ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ଟ୍ରମା ଆଇସିୟୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ SCB ଅଧିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ଆଜି ଏସସିବି ଗସ୍ତ କରି ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଜଳି ଯାଇଥିବା ଟ୍ରମା ଆଇସିୟୁର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏସସିବି ମେଡିକାଲର ଆଇସିୟୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ ନିର୍ମାଣ ହେଲାଣି । କିନ୍ତୁ ତାହାର ତତ୍ୱବାଧାନ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ହେଉନାହିଁ । ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆଜି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଓ ଅନେକ ପ୍ରାଣହାନୀ ହେଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ।
'ସବୁ ଦିଗରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନାରେ ଫେଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏସସିବି କତ୍ତୃପକ୍ଷ'
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, 'ଏସସିବିର ପ୍ରତ୍ୟକ ଆଇସିୟୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦିଗ ଫେଲ ମାରିଚି।। ଏପରିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଇଁ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।
ପ୍ରତ୍ୟକ ମୃତକଙ୍କୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ ବରଂ ୧ କୋଟି ଦେବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି । ଘଟଣା ଘଟିବାର ୪୫ ମିନିଟ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ ପହଁଚିଲା ଯାହା ସମସ୍ତଂକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଦିଗରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନାରେ ଫେଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏସସିବି କତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ।
ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ଟ୍ରମା ଆଇସିୟୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ 13 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଧାନସଭାର ଶୂନ୍ୟ କାଳରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି । ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ନୈତିକ ଆଧାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନବୀନ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଗୃହକୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏସସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା; ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 13କୁ ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କଲେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏସସିବି ଅଘଟଣ; ୫୦ ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ନବୀନ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମୁକେଶ