ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ, ବଡବଡୁଆ ଡାକିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ।
Published : October 20, 2025 at 2:21 PM IST
ପୁରୀ: ଆଜି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦିପାବଳୀ.... ଅନ୍ଧାର ଉପରେ ଆଲୋକର ହୋଇଛି ବିଜୟ। ତେବେ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିବା ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଜମିଛି। ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ସହିତ ଦୀପଦାନ କରି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ।
ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମହାଳୟା ପରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଏ। ବଡଦାଣ୍ଡରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ ଅନେକ ପୁଣ୍ଯ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି। ବଡଦାଣ୍ଡରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଆଜି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଯୁକ୍ତ ଅମାବାସ୍ଯା ରହୁଥିବାରୁ ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଘରେ ଘରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ଦୀପଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପଞ୍ଜିକାରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅମାବାସ୍ୟା ଉଦୟ ପର୍ବରେ ପଡୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦିପାବଳୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ସାଗରବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ