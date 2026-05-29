୭ ଦିନରେ ବକେୟା ଦିଅ, ନହେଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ: ଡିଫଲ୍ଟର ଓମଫେଡ୍ ଡିଲରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ
ଡିଫଲ୍ଟର ଓମଫେଡ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବକେୟା । ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଓମଫେଡର ୧୦.୨୩ କୋଟି ଲାଭ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : May 29, 2026 at 6:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଡିଫଲ୍ଟର ଓମଫେଡ ଡିଲରଙ୍କୁ ଆଉ ତ୍ରାହି ନାହିଁ । ଏଣିକି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ୍ । ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଭିତରେ ଓମଫେଡର ବକେୟା ପଇସା ପୈଠ ନ କଲେ ରବ୍ଦ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ । ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣି ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର କଡା ନିଷ୍ପତି । ରାଜ୍ୟରେ ୧୦ରୁ ୧୨ ଜଣ ଡିଲର୍ ପାଖାପାଖି ୫ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ବକେୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ବକେୟା ରାଶି ପୈଠ ନ କଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ FIR କରାଯିବ । ଓମଫେଡ୍ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣି ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ।
ଦୁଗ୍ଧଚାଷୀଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓମ୍ଫେଡ୍ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୦.୨୩ କୋଟି ଲାଭ ହୋଇଛି । ବିପଣନ, ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ଓ ପରିଚାଳନାଗତ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଉତ୍ତମ ସ୍ବାଦ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ବିଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ ସାଜିଛି ଓମ୍ଫେଡ୍ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ଵେତ ବିପ୍ଲବକୁ ଆଗେଇ ନେବା ସହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ-ଜୀବିକାର ସମୃଦ୍ଧିରେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣିସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋକୁଳନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଦୋକାନ, ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ଓ ପରିଚାଳନାଗତ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଉତ୍ପାଦରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ମହାସଂଘ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓମ୍ଫେଡ୍) ଦ୍ବାରା ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସଂପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତିକରଣ ଆଦିରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକର ତ୍ବରିତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓମଫେଡ୍ ୧୦.୨୩ କୋଟି ଲାଭ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ