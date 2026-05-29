ETV Bharat / state

୭ ଦିନରେ ବକେୟା ଦିଅ, ନହେଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ: ଡିଫଲ୍ଟର ଓମଫେଡ୍ ଡିଲରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ

ଡିଫଲ୍ଟର ଓମଫେଡ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବକେୟା । ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଓମଫେଡର ୧୦.୨୩ କୋଟି ଲାଭ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ

MINISTER WARNS DEFAULTER OMFED DEALERS THAT WITHEN 7 DAYS PAY DUES OTHERWISE LICENSE CANCELLED
୭ ଦିନରେ ବକେୟା ଦିଅ, ନହେଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ: ଡିଫଲ୍ଟର ଓମଫେଡ୍ ଡିଲରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 29, 2026 at 6:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଡିଫଲ୍ଟର ଓମଫେଡ ଡିଲରଙ୍କୁ ଆଉ ତ୍ରାହି ନାହିଁ । ଏଣିକି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ୍‌ । ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଭିତରେ ଓମଫେଡର ବକେୟା ପଇସା ପୈଠ ନ କଲେ ରବ୍ଦ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ । ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣି ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର କଡା ନିଷ୍ପତି । ରାଜ୍ୟରେ ୧୦ରୁ ୧୨ ଜଣ ଡିଲର୍ ପାଖାପାଖି ୫ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ବକେୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ବକେୟା ରାଶି ପୈଠ ନ କଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ FIR କରାଯିବ । ଓମଫେଡ୍ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣି ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ।

୭ ଦିନରେ ବକେୟା ଦିଅ, ନହେଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ: ଡିଫଲ୍ଟର ଓମଫେଡ୍ ଡିଲରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ (ETV Bharat)

ଦୁଗ୍ଧଚାଷୀଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓମ୍‌ଫେଡ୍‌ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୦.୨୩ କୋଟି ଲାଭ ହୋଇଛି । ବିପଣନ, ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ଓ ପରିଚାଳନାଗତ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଉତ୍ତମ ସ୍ବାଦ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ବିଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ ସାଜିଛି ଓମ୍‌ଫେଡ୍‌ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ଵେତ ବିପ୍ଲବକୁ ଆଗେଇ ନେବା ସହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ-ଜୀବିକାର ସମୃଦ୍ଧିରେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣିସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋକୁଳନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଦୋକାନ, ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ଓ ପରିଚାଳନାଗତ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଉତ୍ପାଦରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଦୁଗ୍ଧଚାଷୀଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓମ୍‌ଫେଡ୍‌ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୦.୨୩ କୋଟି ଲାଭ ହୋଇଛି ।
ଦୁଗ୍ଧଚାଷୀଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓମ୍‌ଫେଡ୍‌ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୦.୨୩ କୋଟି ଲାଭ ହୋଇଛି । (ETV Bharat)

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ମହାସଂଘ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓମ୍‌ଫେଡ୍‌) ଦ୍ବାରା ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସଂପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତିକରଣ ଆଦିରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକର ତ୍ବରିତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓମଫେଡ୍‌ ୧୦.୨୩ କୋଟି ଲାଭ କରିଛି ।

ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଉତ୍ପାଦରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଉତ୍ପାଦରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ । (ETV Bharat)
ସୋନପୁରଠାରେ ୫୦ ହଜାର ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଟାଙ୍ଗୀଠାରେ ୩୦ ହଜାରେ ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଠ ନୂତନ ଡାଏରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି । ଭିଭିଭୂମି ବିକାଶ ଉପରେ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୬୧ଟି ନୂତନ ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛି । ଓମ୍‌ଫେଡ୍‌ର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ସଂପର୍କରେ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦେଶକ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ବାଧାମୁକ୍ତ ଦୁଗ୍ଧକ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ୨୦୩୦ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ୩.୨୮ ଲକ୍ଷ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ମହାସଂଘ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓମ୍‌ଫେଡ୍‌) ଦ୍ବାରା ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସଂପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ମହାସଂଘ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓମ୍‌ଫେଡ୍‌) ଦ୍ବାରା ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସଂପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । (ETV Bharat)
ଏହାସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ୨୧ଟି ନୂତନ ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି । ୪୪୫୫ଟି ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତି ଜରିଆରେ ପ୍ରାୟ ୩.୨୪ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଦୈନିକ ହାରାହାରି ୬.୭୦ ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି । ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଲଟିଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ୧୬୦ଟି ନୂତନ କ୍ଷୀରଧାରା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି । କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ 20 ହଜାରରୁ ଅଧିକ 20 ଯୋଡ଼ା ଅର୍ଥତା 40 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗାଈ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛୁ । ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଈ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ।
ଉତ୍ତମ ସ୍ବାଦ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ବିଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ ସାଜିଛି ଓମ୍‌ଫେଡ୍‌ ।
ଉତ୍ତମ ସ୍ବାଦ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ବିଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ ସାଜିଛି ଓମ୍‌ଫେଡ୍‌ । (ETV Bharat)
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମେଡିକାଲ ରହିଛି । ତେବେ ସେହି ମେଡିକାଲ ନିକଟରେ ଏକ ଓମଫେଡ ଷ୍ଟଲ କରାଯିବ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଲରେ ମଧ୍ୟ ଓମଫେଡ ଷ୍ଟଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା ।
ଡିଫଲ୍ଟର ଓମଫେଡ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବକେୟା । ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଓମଫେଡର ୧୦.୨୩ କୋଟି ଲାଭ ହୋଇଛି ।
ଡିଫଲ୍ଟର ଓମଫେଡ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବକେୟା । ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଓମଫେଡର ୧୦.୨୩ କୋଟି ଲାଭ ହୋଇଛି । (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବଢିଲା ଓମଫେଡ୍‌ କ୍ଷୀର ଦରGST ହ୍ରାସ ପରେ କମିଲା ଓମଫେଡ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଉତ୍ପାଦ ଦର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: GST ହ୍ରାସ ପରେ କମିଲା ଓମଫେଡ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଉତ୍ପାଦ ଦର

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

OMFED MILK
ଓମଫେଡ କ୍ଷୀର
ଗୋକୁଳା ନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ
MINISTER GOKULANANDA MALLICK
MINISTER WARNS OMFED DEALERS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.