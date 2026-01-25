ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶାଳ ରାଲି; ନବୀନଙ୍କୁ ମିଛୁଆ କହିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର
ପାଟକୁରା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକରେ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ । ମୋଟର ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଗଲେ ଅରବିନ୍ଦ ।
Published : January 25, 2026 at 1:32 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେବା ପରେ ଗତକାଲି ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଥିବା ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକକୁ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ବାଇକ ରାଲି କରି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ । ଚାନ୍ଦୋଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଖରିଦାସାହି ଠାରୁ କୁଶୁନୁପୁରସ୍ଥିତ ଲାଲ ଵାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟୁନ ୨୦୦୦ ବାଇକ ରାଲି କରି ପାଛୋଟି ନେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବିଜେଡିର ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଙ୍ଗଠନକୁ ନେଇ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ଏପଟେ ନିଲମ୍ବନର ୧୦ଦିନ ପରେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଜଣେ ମିଛୁଆ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ।
ପାଟକୁରା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକରେ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ । ମୋଟର ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଗଲେ ଅରବିନ୍ଦ । ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ଯାଇଥିଲେ ବିଧାୟକ । ସ୍କୁଲର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଲମ୍ବନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବିଧାୟକ । ନବୀନ ବାବୁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ମିଛ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ।
ନବୀନ ବାବୁ ଜଣେ ମିଛୁଆ-ଅରବିନ୍ଦ
ନିଲମ୍ବନର ୧୦ଦିନ ପରେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଜଣେ ମିଛୁଆ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର । ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁମାନେ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଓ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ମୋର ଜଣେ ଜଣେ ସମର୍ଥକ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ ଲାଗିଲା ତାହାକୁ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଓ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ମତ ରଖି ଦେଇଥିବାରୁ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସଠିକ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁନାହିଁ । ପାଟକୁରାର ମୁଁ ବିଧାୟକ ଅଛି ଏବଂ ମୋ ଟର୍ମ ଭିତରେ ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା କଥା ମୁଁ ତୁଲାଇବି,ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସେବା କରିବା ତେଣୁ ବିକାଶ କେବେ ଅଟକିବ ନାହିଁ ।
ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ମୋର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁନଃବିଚାର କରିବେ କି ନକରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର । ପାଞ୍ଚ ଦିନେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ମୋ ନାଁରେ ଆଣିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ।ମୋତେ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି, ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇନି । ମୋ ପାଖରେ ଚଏସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚଏସ କାହିଁକି ନେବି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଟକୁରାର ବିଧାୟକ ଅଛି ତେଣୁ କାମ କରିଚାଲିବି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଉଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି । ସେମାନେ ମୋ ବିରୋଧରେ ୮ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି-ଆଣ୍ଟିପାର୍ଟି ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଦୁର୍ନୀତି, ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକତା, ଏମପିଙ୍କୁ ହରାଇଛି, ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରେ ଦୁର୍ନୀତି, କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣା ନାହିଁ, ପାଟକୁରାର ବିକାଶ ହୋଇନି ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ପାଟକୁରା ବାସୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଯାହାସବୁ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ମିଛ ହିଁ ମିଛ ଆଉ ମିଛର ଏ କାହାଣୀ । ନବୀନ ବାବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ।"
ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ସମର୍ଥନ-
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଯୁବ ନେତା ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପାଧ୍ୟାୟ କୁହନ୍ତି, "ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ କୁଠାରଘାତ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବିଦ୍ୱେଷ ଓ ବିଦ୍ରୋହ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏବଂ ବିଜେଡି ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତେଣୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି । ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦୁଇ ଚାରିଥର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ତାଙ୍କ ସହ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଗରୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁନଥିଲା ଆଉ ଏବେ ବିଧାୟକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଜେଡି ତଣ୍ଟିରେ ଅରବିନ୍ଦ କଣ୍ଟା; ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ପାଟକୁରା ସମର୍ଥକଙ୍କ ମେଳି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା