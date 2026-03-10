ETV Bharat / state

ପତିରାଜପୁର ମେଳା.. ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ହଜି ଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କର ମିଳନସ୍ଥଳ, ଏଠି ଯାହା ଖୋଜିବ ତାହା ମିଳିବ

ହୋଲିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ୧୫ ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଏହି ମେଳା ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 10, 2026 at 5:28 PM IST

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

ବାଲେଶ୍ୱର: ମେଳା ନୁହେଁ, ଅପୂର୍ବ ମିଳନସ୍ଥଳୀ । ବେପାରୀ ଆଉ ଗ୍ରାହକଙ୍କର । ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କର । ହଜି ଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କର । ଏ ମେଳା ପତିରାଜପୁର ମେଳା । କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି । କିଏ, କେବେଠାରୁ ଏ ମେଳା ଆରମ୍ଭ କରିିଥିଲା ତାର ହିସାବ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ । ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମୟରୁ ଏମିତି ଚାଲି ଆସୁଛି..ଆଜି ବି ଚାଲିଛି । ଏକଦା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଘର କରଣା ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମେଳା । ଆଜି ବ୍ୟାପକ ରୂପ ନେଇଛି । ବାହାବ୍ରତଘର ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକରଣା ଜିନିଷ ସବୁ ଏଠି ମିଳୁଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ କିଣାବିକାର ହବ ପାଲଟିଛି ଏ ମେଳା ।

ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନର ପର୍ବ

ଖାଲି କାରବାର ନୁହେଁ, ଏ ମେଳା ପଛରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବାବେଗ ବି ଯୋଡି ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ମେଳା ହେଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନର ପର୍ବ । ହୋଲିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ୧୫ ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଏହି ମେଳା ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ।

ପତିରାଜପୁର ମେଳା..କିଏ ଦେଇଥିଲା ନାଁ

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଗୋଳିହା ପଞ୍ଚାୟତର ପତିରାଜପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ମେଳା । ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ପତିରାଜପୁର ମେଳା । ସରକାରୀ ଖାତା ପତ୍ରରେ ପତିରାଜପୁର ବୋଲି କୌଣସି ଜାଗା ନଥିବା ବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ କିଏ ପତରାଜପୁର ରଖିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି କାହା ପାଖରେ ତାର ସୂଚନା ନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଏଠାକୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିମାନ ଆସିଥାଏ । ମିଳନ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ରାତିରେ ବିମାନ ସବୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ । ଫଗୁ ଖେଳ ହୁଏ । ସକାଳ ହେଲେ ଠାକୁର ବିଦା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମିଳନ ପର୍ବ ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ମେଳା ।

୩୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା..ଛୁଞ୍ଚିଠୁ ପଲଙ୍କ ସବୁ ମିଳେ

ବୟସ୍କ ଲୋକେ କହନ୍ତି, ଏହି ମେଳା ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା । ଏହା ଭିତରେ ଏହି ମେଳାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏହି ମେଳାରେ ଛୁଞ୍ଚିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଟ, ସୋଫା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ମିଳିଥାଏ । କୁହାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ମେଳା ଆୟୋଜନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା। ଝିଅ ବାହାଘର କରୁଥିବା ବାପା-ମାମାନେ ଏହି ମେଳାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ । କାରଣ ଏଠିକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପ଼ଡି ନ ଥାଏ ।

ଗୋଟିଏ ମେଳାରେ ଘର କରଣା ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝିଅ ବାହାଘର ସଜ, ନୀତି ଦିନିଆ ଚଳଣି ସାମଗ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନା, ଶଙ୍ଖ, ଲୁଗା ପଟା, ଖଟ ପଲଙ୍କ, ମିନା ବଜାର, ଦୋଳି ଭଳି ସବୁକିଛି ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଠି ଯାହା ଖୋଜିବ ତାହା ପାଇବ । ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜିନିଷ ନ ପାଇ ଫେରିଯିବା କେହି କେବେ ଦେଖିନି କି ଶୁଣିନି ।

ଛକ ମଝିରେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ମା ଜାଡ଼ିମହଲ

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଳା ପତିରାଜପୁର ଦୋଳ ମେଳଣ । ପୂର୍ବରୁ ଏଠାକୁ ୬୫ ବିମାନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା ୭୨ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପତିରାଜପୁର ମେଳାରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ ଦୋକାନ ପସରା ମେଲିଥାଏ। ସେତିକି ନୁହଁ, ଛକ ମଝିରେ ଥିବା ମା ଜାଡ଼ିମହଲଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ । ଯିଏ ଯାହା ଏଠାରେ ମାନସିକ କରନ୍ତି, ସେ ତାହାର ଫଳ ପାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେହିପରି ପତିରାଜପୁରରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିଳନରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୀଉ ଠାକୁର, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରେ ତାହା ପୂରଣ ହୁଏ। ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିମାନ ଆଗରେ ହଜାର ହଜାର ନଡ଼ିଆ ଫଟା ଯାଇଥାଏ।

୭୨ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ଆସନ୍ତି ଠାକୁର

ପତରାଜପୁର ମେଳାର ଇତିହାସ ଓ ଏହି ମେଳାର ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଗୋଳିହା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ପଦ ଘଡେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ,'ଏ ମେଳାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି , ଏହା ପ୍ରଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନସ୍ଥଳୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତିରେ ୭୨ ବିମାନରେ ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇ ଠାକୁରମାନେ ଏଠାକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି । ସେଦିନ ପୂଜାଅର୍ଘ୍ୟ ସରିବା ପରେ ପରଦିନ ହୋଲି ଖେଳ ହୋଇଥାଏ । ଦିନ ୧୧ ଟାରେ ଠାକୁର ବିଦା ହୋଇଥାନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ହେବ ଚାଲି ଆସୁଛି ଏ ମେଳା । କେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାହା ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମ ବାପା, ଜେଜେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ। ଜାଲି ବୋଝ, ପାଛିଆ, ଛାଞ୍ଚୁଣୀ ପରି ଛୋଟ ବଡ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ମିଳେ । ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଠ ଲଙ୍ଗଳ, ଇଶ, କୋଦାଳ, ଗଇଁଚି, କୁରାଢ଼ୀ, ବେଣ୍ଟ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ । ୧୯୭୪ ମସିହାରୁ ଆମର କମିଟି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛି।'

ବର୍ଷ ସାରା ମେଳାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ
ପତିରାଜପୁର ମିଳନ ଓ ମେଳା ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ବେଶ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂପତି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, 'ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆକାରର ମେଳା ଏବଂ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ମିଳିଥାଏ । ବାହାରର ଅନେକ ଦୋକାନୀ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଓ ଦୋକାନୀ ଭିଡ ଜମେ । ଲୋକମାନେ ବାସନକୁସନ କିଣନ୍ତି, ଲୁଗା, ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ, ଶଙ୍ଖ ତିଆରି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଏଠୁ ପାଇପାରିବେ। ଏପରିକି ବ଼ଡ ବଡ ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତି ପଲଙ୍କ, ବିଛଣା ସଜ, କାଠ ସାମଗ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି କିଣିଲେ ଏହାକୁ ନେବାପାଇଁ ଗାଡିର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବର୍ଷ ସାରା ଏହି ମେଳାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ।'

ଆଗରୁ ଏତେ ଦୋକାନ ନ ଥିଲା..ଏବେ ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି

ସେହିପରି ଗୋଳିହା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କମିଟି ସଦସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରମହନ ଖଟୁଆ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, 'ମୋ ବାପା ମଲେ ୧୦୦ ବର୍ଷରେ, ବାପା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପତିରାଜପୁର ମେଳା କାହିଁକି ହେଲା ସେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି, ଏଠି କିଏ ମେଳା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ପତିରାଜପୁର ମେଳା ବୋଲି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ହରିଦ୍ୱାର ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ପତିରାଜପୁର ମେଳା ବୋଲି ଜାଣିଥିବା ଆମକୁ କହିଥିଲେ। ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, ଏହା ୩୦୦ ବର୍ଷର ମେଳା। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଡ଼ି ମହଲ। ତାଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ। ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଜାଡ଼ି ମହଲଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ମେଳାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଦୋକାନ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି । ସେତେବେଳେ ଏତେ ଦୋକାନ ନଥିଲା' ବୋଲି କହନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କମିଟି ସଦସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରମହନ ଖଟୁଆ

ଅନ୍ୟପଟେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ପରିବାର ସହ ଆସିଥିବା ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ପ୍ରଭୁଭକ୍ତ ସାହୁ ପତିରାଜପୁର ମେଳା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ବଖାଣିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗରସଙ୍ଗ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିଲି । ଏଠି ମିଳନ ଐତିହାସିକ ହିସାବରେ ହୁଏ। ମିଳନ ଦିନ ଏଠି ପାଖାପାଖି ୮୦ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଘରକରଣା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳଣା... ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଏହା ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ପାଇଁ ମନ କହିବ।'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

