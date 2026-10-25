ETV Bharat / state

ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବାଲ୍ଟିରେ ପିଟି ଆଖି ନଷ୍ଟ କଲେ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ, 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ

ରୋଗୀଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ଦାଦାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ମାଣିଆବନ୍ଧ ଥାନା ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ

Relatives of patient attacked doctor
ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 25, 2026 at 7:40 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି SDPO ବିଶ୍ଵଜିତ ମହାନ୍ତି । ଏପରି ଅଘଟଣ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାଣିଆବନ୍ଧ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି । ଏନେଇ ମାଣିଆବନ୍ଧ ଥାନାରେ ଗତ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ 194 /2026 ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।

ରୋଗୀଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ଦାଦାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ମାଣିଆବନ୍ଧ ଥାନା ପୋଲିସ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ BNSର ଧାରା 117(2),118(2),121(2),109(1),3(5) ଲଗାଇବା ସହ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ ।

Relatives of patient attacked doctor
ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ (ETV Bharat Odisha)

ବାଲଟିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ

ବିଷ ଖାଇ ଜଣେ ନାବାଳକ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ । ବିଶେଷକରି କେଉଁ ବିଷ ଖାଇଛନ୍ତି, କେତେ ପରିମାଣର ବିଷ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଦି ପଚାରିବା ବେଳେ ରୋଗୀ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହଠାତ ଉତକ୍ଷେପିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିବାକୁ ଡାକ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦାଦା ଏବଂ ଭାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।



SDPO ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ‘‘ରୋଗୀଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ପଟାସ ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଲୁହା ବାଲଟି ପାଣିକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବା ସହ, ଉକ୍ତ ଲୁହା ବାଲ୍ଟିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ମାଡ ମାରିଥିଲେ । ଏହି ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ଏବେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଆଖିର MRI ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଥିବା ଜଣା ପଡିଛି । ମାତ୍ର ଆଖିର ଚାରି ପଟେ ଲୁହ ବାହାରୁଛି । ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି’’ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଡାକ୍ତର ଏବେ ଜେଲ୍‌ରେ; ସିଜିମାଳି ଖଣି ବିବାଦକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀପଠାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ହାତର ଟାଟୁ ଖୋଲିଲା ପରିଚୟ, ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଲା ପୋଲିସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

DOCTOR ATTACKED
PATIENT RELATIVE ATTACK DOCTOR
ଡାକ୍ତର ଆକ୍ରମଣ
ଡାକ୍ତର ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆକ୍ରମଣ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.