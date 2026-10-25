ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବାଲ୍ଟିରେ ପିଟି ଆଖି ନଷ୍ଟ କଲେ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ, 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ
ରୋଗୀଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ଦାଦାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ମାଣିଆବନ୍ଧ ଥାନା ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 25, 2026 at 7:40 AM IST
କଟକ: କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି SDPO ବିଶ୍ଵଜିତ ମହାନ୍ତି । ଏପରି ଅଘଟଣ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାଣିଆବନ୍ଧ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି । ଏନେଇ ମାଣିଆବନ୍ଧ ଥାନାରେ ଗତ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ 194 /2026 ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।
ରୋଗୀଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ଦାଦାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ମାଣିଆବନ୍ଧ ଥାନା ପୋଲିସ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ BNSର ଧାରା 117(2),118(2),121(2),109(1),3(5) ଲଗାଇବା ସହ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ବାଲଟିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ
ବିଷ ଖାଇ ଜଣେ ନାବାଳକ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ । ବିଶେଷକରି କେଉଁ ବିଷ ଖାଇଛନ୍ତି, କେତେ ପରିମାଣର ବିଷ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଦି ପଚାରିବା ବେଳେ ରୋଗୀ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହଠାତ ଉତକ୍ଷେପିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିବାକୁ ଡାକ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦାଦା ଏବଂ ଭାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
SDPO ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ‘‘ରୋଗୀଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ପଟାସ ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଲୁହା ବାଲଟି ପାଣିକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବା ସହ, ଉକ୍ତ ଲୁହା ବାଲ୍ଟିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ମାଡ ମାରିଥିଲେ । ଏହି ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ଏବେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଆଖିର MRI ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଥିବା ଜଣା ପଡିଛି । ମାତ୍ର ଆଖିର ଚାରି ପଟେ ଲୁହ ବାହାରୁଛି । ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି’’ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଡାକ୍ତର ଏବେ ଜେଲ୍ରେ; ସିଜିମାଳି ଖଣି ବିବାଦକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀପଠାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ହାତର ଟାଟୁ ଖୋଲିଲା ପରିଚୟ, ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଲା ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ