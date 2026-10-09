ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଫାଟିଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର: ଜଣେ ରୋଗୀ ମୃତ, 2 ଗୁରୁତର
ଉଦଳାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା
Published : October 9, 2026 at 9:34 AM IST
ବାରିପଦା (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଫାଟିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଜଣେ ରୋଗୀ ମୃତ ଦୁଇ ଗୁରୁତର । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାରେ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏକ ଘରୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଉଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଣ୍ଡାବାଇ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଜୋଶ ବାରିକ (୩୫) । ସେ ଗୁରୁତର ରକ୍ତ ସଂକ୍ରମଣରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଉଦଳା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବାହାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।
ଉଦଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବନମାଳୀ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି," ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ହିଁ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ଭଡ଼ାରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।"
କେମିତି ଘଟିଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ?
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡରର ଭଲଭ୍ ଖୋଲୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ନିଆଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପି ଥିଲା ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡରଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ।
ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜଳୁଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ୍ କହିଛି । ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଛାତ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଥିଲେ ।
ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଶରତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ହଠାତ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ଭିତରେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ରହିଥିଲେ । ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ । ହେଲେ ଉକ୍ତ ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।"
ସିଲିଣ୍ଡର ଖୋଲିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ:
ସେହିପରି ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସୁଦାମ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଗୋଗୀଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସିଲିଣ୍ଡର ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣଟି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତଦେହ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...15 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଉଥିଲେ ନିର୍ଯାତନା; ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ମହିଳା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର