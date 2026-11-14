ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ୪ ମହଲା କୋଠାରୁ ଡେଇଁ ରୋଗୀ ମୃତ !
ହସ୍ପିଟାଲ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ କରି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : November 14, 2026 at 11:16 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ୪ ମହଲା କୋଠାରୁ ଡେଇଁ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକ ଟାଉନ ଥାନା ନୂଆପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଥିବା ପାର୍କର କର୍ମଚାରୀ ମନୋଜ ଦେହୁରୀ (୩୫) । ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଚାରି ୪ ମହଲା ଉପରୁ ଡେଇଁପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ସକାଳେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଡାକ୍ଟରଖାନାରେ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରୁ ରୋଗୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବାହାର କରି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ନା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ କାହାରି ଦେଖାମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ନୂଆପୋଖରୀ ପାର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଦେହୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକରିବା ସହ ପରିବାର ସହ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ । ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ହଠାତ୍ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଓ ବାତ ମାରିବା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ।
ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଵସ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗୁଡିବାରୁ ସାଲାଇନ୍ ଆଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ରାତି ପ୍ରାୟ ଗାଟିଏ ବେଳେକୁ ସେ ବେଡ୍ରେ ନଥିବା ସମ୍ପର୍କିୟ ଦେଖିଥିଲେ । ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ହେଁ, ତାଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ତଳେ ଡ୍ରେନ ସ୍ଲାବ ଉପରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହରେ ରଖିଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜାଣିବା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଗତକାଲିଠାରୁ ନିଖୋଜ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପାଇବାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ସେ ଡେଇଁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ କେହି ଠେଲି ଦେଇଛି ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଉକ୍ତ ୪ ମହଲାର ସିସିଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖରାପ ରହିଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏତେ ସବୁ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ।
ମୃତକଙ୍କ ମା’ ସୁଲୋଚନା ଦେହୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାତି ସାରା ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲୁ ନାହିଁ । ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ କେହି ସହଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ । କେଉଁଆଡେ ସେ ଗଲା ସିସିଟିଭିରେ ଦେଖାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ବି କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ । ରାତିମାନ ଖୋଜିଖୋଜି ଆଜି ସକାଳେ ଥାନାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ଥାନାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ତଳେ ପଡିଛିକି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ କହିଥିଲେ । ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ବୋଲି ଜାଣିଥିଲୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ମା' ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ହସ୍ପିଟାଲର ଏତେ ସବୁ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରୁ ରୋଗୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ବାହାର କରାଇବା ସହ କବାଟ ଆଦି ଦେଇଦେଇଥିଲେ । ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ କିମ୍ବା ପୋଲିସର ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା । ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା ।
ଏନେଇ ଏଡିଏମଓ ଡାକ୍ତର ରଞ୍ଜନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ହସ୍ପିଟାଲରେ ସବୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ, ଛାତକୁ ବାଟ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ହେଲେ ଶିଢିର ଉପରେ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଥିବାରୁ ସେଇବାଟେ ଏଭଳି ଡେଇଁପଡିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ହୋଇନାହିଁ । ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଦନ୍ତା ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ; ଢେଙ୍କାନାଳ ବନାଞ୍ଚଳରେ ହାତୀକୁ ନାକେଦମ କଲେ ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯୁବକ, ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ କହିଲେ ରେଞ୍ଜର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ