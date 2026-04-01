ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ ! ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ
ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉତ୍ତେଜନା । ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଥମିଲା ଉତ୍ତେଜନା । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : April 1, 2026 at 5:14 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 5:46 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଉଟ ଡୋର ନିକଟରେ ବସି ରହି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ଏହି ଖବର ପାଇ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ଥମିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଯୁବକଙ୍କୁ ପେଟ ଜନିତ ଗଭୀର ଆଘାତ କାରଣରୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ ରାତିରୁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଓ ଡାକ୍ତର ତଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନମାନୀକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର । ମୃତ ଯୁବକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ମାଳପୁର ଗ୍ରାମର ଆଲୋକ ସାମଲ । ଆଲୋକ ଗତକାଲି ଘରେ ଏକ କାନ୍ଥ ଉପରକୁ ଚଢିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡିବାରୁ ତଳେ ଥିବା ପାଇଖାନା ସ୍ଲାବରେ ପଡିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ।
ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ପରେ ଗତ ରାତିରେ ଆଲୋକଙ୍କ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢି ଯାଇ ଛଟପଟ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର କେବଳ ରାଉଣ୍ଡ ସମୟରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀ କହିଥିଲେ । ଫଳରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ ।
ଫଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ପରିବାରବର୍ଗ । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୃତ ଆଲୋକର ପରିବାର ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
