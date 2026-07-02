ଡାକ୍ତର ନଆସିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ! ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଡାକ୍ତର, ରୋଗୀ ସେବା ବନ୍ଦ
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଛି l ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୋଗୀଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ! ରିପୋର୍ଟ- ବିଶ୍ୱ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : July 2, 2026 at 8:22 AM IST
ନୟାଗଡ: ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ । ନୟାଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନ ମିଳିବାରୁ ଘଡୁଆଳ ଗାଁର 65 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ଦିନବନ୍ଧୁ ବରାଡ଼ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେ ଶ୍ଵାସ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ 5 ଦିନେ ତଳେ ଆସିଥିଲେ । ଗତକାଲି ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ୱାର୍ଡକୁ ନ ଆସିବାରୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଦେଖିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବା ବେଳଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନ ମିଳିବାରୁ ଦିନବନ୍ଧୁ ବରାଡ଼ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ରୋଗୀ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ-
ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ । ଶହ ଶହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଆଉଟଡୋର ରୋଗୀ ଦେଖିବା ଫଳରେ ରୋଗୀ ସେବାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖା ଦେଇଛି । ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ବେଡ଼ରେ ପଡି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ-
18 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର 134 ଜଣ MBBS ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରହିଥିବା ଡାକ୍ତର ସଙ୍ଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର 51ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ପାଇଁ ରୋଗୀ ସେବା ଅଚଳବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି କି, ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ କରାଗଲେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର କାଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବୁ l ଗତକାଲି ବିଶ୍ଵ ଡାକ୍ତର ଦିବସ ଅବସରରେ ଦିନରେ ଡାକ୍ତର ନିଜର ସେବା ଛାଡି ଦାବିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦରେ ବସିଥିଲେ l
"ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା । 4/5 ଦିନ ହେବ ମେଡିକାଲ ଆଣିଥିଲୁ । କାଲି ଦେହ ଭଲ ଥିଲା । ସକାଳୁ କିଛି କହିନଥିଲେ । ସକାଳୁ ଡାକ୍ତର ଆସିଲେନି l ପରେ କିଛି ଆଉ ଖାଇନଥିଲେ । ପରେ ଜାଣିଲୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି l ଆମେ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିଲୁନି l ସକାଳେ ଡାକ୍ତର ଆସିନଥିଲେ କାମ୍ପାଉଣ୍ଡର ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୃତ ଦିନବନ୍ଧୁ ବରାଡ଼ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତପୋଇ ବରାଡ଼ ।
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରୋଗୀ କାବେରୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆମେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ । ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ l କାହିଁକି ଆମ ନୟାଗଡ଼ରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା l ଆମେ ରୋଗ ଦେଖେଇବାକୁ ଆସିବୁ ନାଁ ଏମିତି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆସିବୁ l ଯେଉଁ ବିଭାଗକୁ ଆସିଛୁ ସେ ଡାକ୍ତର ଆସିନାହାନ୍ତି l ନୟାଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ରହୁନାହାନ୍ତି l
ଏପଟେ ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସବୁପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, । 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 20ଟି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି l ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଏବଂ MBBS ଡାକ୍ତର ରଖାଯାଇଛି l ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ନୁହେଁ ଆମକୁ ବି ଭଲଲାଗୁନି l ଜନସଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଦି ବିଶେଷ କିଛି ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ମେଡିକାଲ ନ ଆସିବାକୁ l କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କର ଦେହ ବେସି କିଛି ହୋଇନଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ କରୁନାହୁଁ । ଯଦିକିଛି ହେଇଥାଏ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ରେଫର କରିଦେଉଛୁ l"
"ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଜଣାଇଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆମକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରାଗଲେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର କାଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବୁ l ଆମର 18ଦଫା ଦାବି ରହିଛି । ତାହା ପୂରଣ କରାଗଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ," କହିଛନ୍ତି ଭାପୁର ମେଡ଼ିକାଲର ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଇକରାୟ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସରେ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧିଲେ SCB ଡାକ୍ତର, ବର୍ଷାରେ ଭିଜି କଲେ ପ୍ରତିବାଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ