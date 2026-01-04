ETV Bharat / state

ପଥୋତ୍ସବରେ ଦୁଲୁକିଲା ଜନପଥ: ନାଚ-ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜମିଲା ପଥ ଉତ୍ସବ । ନାଚ ଗୀତରେ ଦୁଲୁକିଲା ରାଜଧାନୀର ଜନପଥ । ଫ୍ଲୋରାଲ ଆର୍ଟ ସହିତ ଜୋକରଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମନମୋହିଲା । ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଲା ଜନପଥ ।

pathosav inaugurated at janpath bhubaneswar citizens enjoyed the vibe
ପଥୋତ୍ସବରେ ଦୁଲୁକିଲା ଜନପଥ, ହସିଲେ, ଝୁମିଲେ, ଭରପୂର ମଜା ନେଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 4, 2026 at 3:23 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଥ ଉତ୍ସବ । ସଙ୍ଗୀତ ଡିଜେ ଓ ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟରେ ଦୁଲୁକିଲା ରାଜଧାନୀର ଜନପଥ । ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଜନପଥରେ ପଥ ଉତ୍ସବର ବେଶ ମଜା ଉଠାଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ । ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାରଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ କଳା ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୁରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା । ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ଝୁମିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ବର । ଏହା ସହିତ ପପୁ ପମ୍‌ପମ୍ ନିଜ କମେଡିରେ ପେଟ ବେଦମ୍ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହସାଇଥିଲେ । ବହୁ ପ୍ରତିଭା ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପଥୋତ୍ସବ:

ରାଜଧାନୀରେ ଚଳିତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପଥ ଉତ୍ସବ ଉଦଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି । ରାମ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ନେଇ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ରାଜଧାନୀରେ କୁହୁଡି ଓ ଶୀତ କାକାରକୁ ଖାତିର ନ କରି ସମସ୍ତେ ଜନପଥରେ ପହଞ୍ଚି ପଥୋତ୍ସବର ଭରପୂର ମଜା ଉଠାଇଛନ୍ତି । ରଙ୍ଗୋଲି ଠାରୁ ନେଇ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ବିଭିନ୍ନ କଳା ତଥା ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟ, ଯୋଗ, ସ୍କେଟିଂ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲେ, ଆହୁରି ଅନେକ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ।

ପଥୋତ୍ସବରେ ଦୁଲୁକିଲା ଜନପଥ (ETV Bharat Odisha)

ଭୁବନେଶ୍ବର ଗଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ:

ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ 2026 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ପଥୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହାର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଓ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରଣାଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହା ସହିତ ଜୁମ୍ବା ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର ଗଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଡିଜେରେ ଓଲିଉଡ ଓ ବଲିଉଡର ନୂଆ ପୁରୁଣା ସଙ୍ଗୀତର ଭରପୂର ମଜା ଉଠାଇ ମନ ଖୋଲି ନାଚିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ବରବାସୀ ।

Food stalls in Pathotsav
ପଥୋତ୍ସବରେ ଖାଦ୍ୟ ପସରା (ETV Bharat Odisha)
ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି,"ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପଥୋତ୍ସବ ଏକ ବଡ ମାଧ୍ୟମ । ପଥୋତ୍ସବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟିବାର ଉତ୍ସବ । ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣିବାର ଏବଂ ଚିହ୍ନିବାର ତଥା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଢିବାର ଏହା ଏକ ଭଲ ଅବସର । ଏହା ସହ ସମାଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ କାମ କରିବା ।"
Rangoli at Pathotav
ପଥୋତ୍ସବରେ ରଙ୍ଗୋଲି (ETV Bharat Odisha)
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"କ୍ଲାନ୍ତ ମନକୁ ଟିକିଏ ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ ଛୁଟି ଦିନରେ ବି ଟିକିଏ ଫୁର୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପଥୋତ୍ସବ ୨୦୨୬ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଉର୍ଜା ଭରିଛି ।"
Childs balance in Malkhamb
ମଲଖମ୍ବରେ ଶିଶୁଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ (ETV Bharat Odisha)

ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରଣା କହିଛନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖେଳକୁଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ଏହି ପଥୋତ୍ସବର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି ।"

ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଖୁବ ମନଖୋଲି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନେ । ଜଣେ ରାଜଧାନୀବାସୀ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ସକାଳ 6.30ରୁ ଆସି ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବୁଲୁଛୁ । ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି । ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଉଛୁ ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ନିଜର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିବାର କହିଥିଲେ ।

Citizens Enjoying Pathotsav
ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ (ETV Bharat Odisha)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

