ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର ତୃତୀୟ ଦିନ, ସମସ୍ତ କମିଟିର ସରିଲା ପତରପେଣ୍ଡି
ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମହାଦେବଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ବା ପତରପେଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍ନ୍ନ ହୋଇଛି l ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା
Published : June 17, 2026 at 2:18 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସରିଲା ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ସମସ୍ତ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ପତରପେଣ୍ଡି ପରମ୍ପରା l ସହରର ବଡ଼ବଜ଼ାର ଶୀତଳେଶ୍ୱର ବାବା, ମୁଦିପଡାର ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବା , ଝାଡୁଆପଡାର ଲୋକନାଥ ବାବା, ଠାକୁର ପଡାର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବା, କୁମ୍ଭାରପଡାର ରାମେଶ୍ୱର ବାବା, ବୁଢାରଜା ପାହାଡ଼େଶ୍ୱର ବାବା, ଶଙ୍କର ମଠର ସ୍ଵପ୍ନେଶ୍ଵର ବାବାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ପତର ପେଣ୍ଡି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି l
ସରିଲା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ପତରପେଣ୍ଡି ପରମ୍ପରା
ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କାହିଁକି ନାଁ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ବା ପତରପେଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି l ଭଳିକି ଭଳି ବାଜା, ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଘଣ୍ଟ,ଘଣ୍ଟା ଓ ମୃଦୁଙ୍ଗର ତାଳରେ ସମଗ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା l ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ମହାଦେବଙ୍କ ବିବାହ ପାଈଁ ଆରଂଭ ହୋଇଥିଲା କନ୍ୟା ଖୋଜା l ଝାଡୁଆପଡା ଲୋକନାଥ ବାବା, ମୋଦିପଡ଼ା ର ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବା, ବଡ଼ବାଜାର ର ଶୀତଳେଶ୍ୱର ବାବା, ବୁଢାରଜା ର ପାହାଡ଼େଶ୍ୱର ବାବା, ଠାକୁରପାଡା ର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବା, କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ର ରାମେଶ୍ୱର ବାବା, ଶଙ୍କର ମଠ ର ସ୍ଵପ୍ନେଶ୍ଵର ବାବାଙ୍କ ପାଈଁ କନ୍ୟା ଅନ୍ବେଷଣ ପାଈଁ ବରପିତା, ପୂଜକ , ସପ୍ତରୁଷି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁରବି ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କନ୍ୟା ଅନ୍ବେଷଣରେ ବାହାରିଥିଲେ l
ମହାଦେବଙ୍କ କନିଆଁ ଦେଖା
ବାଜା,ବାଣ ଓ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକମାଳା ରୋଷଣୀରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥାରୁଢ଼ ହୋଇ ବରପିତା ଓ ଋଷି ଗଣ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାସ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ l ଏହାପରେ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ବର ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇ ଘରକୁ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ପଚାରିଥିଲେ l ପୁଅ ବା ମହାଦେବଙ୍କ ପାଈଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଥିବା ବର ପକ୍ଷ କହିଥିଲେ l ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହମତିରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ବା ପତ୍ରପେଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା l
ବିଭିନ୍ନ କମିଟିର ପତରପେଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍ନ୍ନ
ଅନ୍ୟ ପଟେ ମୁଦିପଡାର ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପତର ପେଣ୍ଡି କନ୍ୟା ପିତା ମାତା ହୋଇଥିବା କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ନିବାସୀ ବ୍ରିଜେଶ ସୋନି ଓ ସୁସ୍ମିତା ସୋନିଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସଗୃହ ମୁଦିପଡାର ପଟେଲ ଗାର୍ଡେନ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା l ଏଥିରେ ବର ପିତା ମଧୁସୂଦନ ନେଗୀ, ମନ୍ଦିର ପୂଜକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିବାହ ପୂଜକ ତାରକେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା, ସପ୍ତର୍ଷି ଇଶ୍ୱର ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ, ଡ଼ା. ସୁଧାଂଶୁ ପଣ୍ଡା, ରାମେଶ୍ୱର ପୁରୋହିତ, ବିଶ୍ୱ ରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଦାଶ, ରାଜକିଶୋର ମିଶ୍ର, ସନ୍ତୁନୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମୁଦିପଡା ଯାତ୍ରା କମିଟିର ସଭାପତି ସୁନୀଲ ଦାଶ,ସମ୍ପାଦକ ଗଙ୍ଗାଧର ଭୋଇ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଖଡିରତ୍ନ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ l
ସେହିପରି ଶଙ୍କର ମଠର ସ୍ଵପ୍ନେଶ୍ଵର ବାବାଙ୍କ ପତରପେଣ୍ଡି ଭତରା ନିବାସୀ କନ୍ୟା ପିତାମାତା ସୁନୀଲ କୁମାର ପତି ଓ ମିନାକ୍ଷୀ ପତିଙ୍କ ବାସ ଭଵନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା l ଏଥିରେ ବର ପିତା ମାତା ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଓ ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ l
କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାର ସାଲିଆବଗିଚାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱର ବାବା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ପବିତ୍ର ପତରପେଣ୍ଡି (ନିର୍ବନ୍ଧ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ମା’ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କନ୍ୟା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି କନ୍ୟାଦାନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବର୍ଷ ସାମୁହିକ ଭାବେ ମୁଦିପଡ଼ା ନିବାସୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସେଠ ଓ ଅମ୍ରିତା ସେଠଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାସ ଭବନରେ ପତରପେଣ୍ଡି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି l
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂଜକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପାଢୀ ଓ ଶିବଶଙ୍କର ପୁରୋହିତ ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କ ସହ ଦୁଲ୍ଦୁଲି ବାଜା, ଡିଜେ, କିନ୍ନର ସମାଜ ଓ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥରେ କନ୍ୟା ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପତରପେଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଜଗିବେ 60 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସହ ଡ୍ରୋନ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ; ନୃସିଂହ ନିଉତା ସମ୍ପନ୍ନ, ବାବା ସୋମନାଥଙ୍କ ପତରପେଣ୍ଡି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଶେଷ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର