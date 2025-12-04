ETV Bharat / state

ଆଜିବି ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଉଡାଣରେ ସମସ୍ୟା, ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଯାତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୋଷ

ଇଣ୍ଡିଗୋ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ ଓ ସ୍ନାକ୍ସ ଦେଇ ଠକୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

IndiGo flights still facing problems passengers dissatisfaction at Bhubaneswar airport
ଆଜିବି ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଉଡାଣରେ ସମସ୍ୟା, ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଯାତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୋଷ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 4, 2025 at 4:01 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ି ପାରୁନି ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ । ଗୁରୁବାର ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏକାଧିକ ଉଡ଼ାଣକୁ ବାତିଲ୍ କରିଛି । ସାରା ଦେଶରେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏହାର ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବଡ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ନଦେଇ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଉଛି, ଏନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏପରିକି ବିସ୍କୁଟ ଓ ସ୍ନାକ୍ସ ଦେଇ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଠକୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।


ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଉଡାଣ ବିଳମ୍ବ:

ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରେ ନଜର ଆସିଛି । ଏକାଧିକ ବିମାନ ଯିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ବିମାନକୁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଗୁରୁବାର ସକାଳ ସାଢ଼େ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏକାଧିକ ବିମାନ ବିଳମ୍ବ ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏକୁ ବାତିଲ୍ ଓ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ଵରରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ 6E703 ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋଲକାତା ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ 6E6793 ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ 6E1017 ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ରହିଛି । ଏପଟେ ଅନେକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଏନେଇ କଟକ ଜଗତପୁରର ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମକୁ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ସାଉଦି ଆରବ ଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛୁ, କୌଣସି ବିମାନର ଷ୍ଟାଟସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ନାହିଁ । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇଦେଉଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ ? ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।" ଏପଟେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯାଉଛି, ବିସ୍କୁଟ ଓ ସ୍ନାକ୍ସ ଦେଇ ଠାକୁଛି କମ୍ପାନୀ ବୋଲି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ନାଥଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦିନ 10 ଟା ସମୟରେ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇରୁ ତିନି ଥର ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି । ବାତିଲ କି ସଠିକ ସମୟ କହୁନାହାନ୍ତି । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ମିଟିଂ ରହିଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଟା ସମୟରେ । ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି । ଏବେ ଆଉ ଯିବାର କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ ବୋଲି । "ଏନେଇ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସଠିକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି," କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡେରାଡୁନକୁ ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଛି, ଏକାଧିକ ବିମାନ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଛି, ଡ଼ିଜିସିଏ ସହିତ ବୈଠକ ଚାଲିଛି, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି । ବସିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଚୌକି ଓ ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଘରୁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିମାନ ର ସମୟ ଚେକ କରି ଆସନ୍ତୁ ।"


ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା:


ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଫ୍ଲାଇଟ ବିଳମ୍ବ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । 700ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଲିଥିଲା । ଗତକାଲି ରାତି 9 ରୁ 11 ଟା ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥାନ୍ତା । ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନଜଣାଇ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ନଦେଇ ଫ୍ଲାଇଟ କ୍ୟାନସେଲ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ସକାଳୁ ଆଉଥରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକିଇନ ସହ ବୋର୍ଡିଂ ପାସ୍ ଧରାଇ ଦେଲେ । ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିମାନ ନଉଡିବାରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ହୋହଲ୍ଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

