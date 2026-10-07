ମଝି ଚିଲିକାରେ ଅଟକିଲା ବୋଟ; ୫୦ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା ମୋଟରସାଇକେଲ
ବୋଟଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରମ୍ଭା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜହ୍ନିକୁଦାରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାତପଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । କୌଣସି କାରଣରୁ ବୋଟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 7, 2026 at 7:22 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ମଝି ଚିଲିକାରେ ଅଟକିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବୋଟ୍ । ବୋଟରେ ଥିଲେ ୫୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ । ଏଥି ସହ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ହଠାତ ଏହି ବୋଟ୍ ଚିଲିକା ମଝିରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ସାତପଡ଼ା -ଜହ୍ନିକୁଦା ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା । କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ।
ବୁଧବାର ଏହି ବୋଟଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରମ୍ଭା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜହ୍ନିକୁଦାରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାତପଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ଏହି ମୋଟର ବୋଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ୨୦ଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ ରହିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଂସା ଗାଁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବୋଟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ବୋଟ୍ଟି ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରି ନ ଥିଲା।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚିଲିକାରେ ଗଭୀର ଜଳରାଶି । ଡଙ୍ଗାରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଗାଡ଼ି । ଏହା ଭିତରେ ବୋଟ ଅଟକି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପ଼ଡିଥିଲେ । ପରେ ଖବର ପାଇ କୂଳରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡ଼ଙ୍ଗା ଆସି ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋଟର ସାଇକେଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସାତପଡା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ତାପରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଚିଲିକାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ବୋଟ ଖରାପ ହୋଇ ଯାଉଛି । ଡଙ୍ଗାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଯାତ୍ରୀ ନିୟମିତ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଏ ସବୁ ପ୍ରତି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଚିଲିକା ବକ୍ଷରେ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ରିଜ଼ ନିର୍ମାଣ ଦାବି ହୋଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏଣିକି ଚିଲିକାରେ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚିଲିକାରେ ବେଆଇନ ଜେଟି ନିର୍ମାଣରେ ଏନଜିଟି ଛାଟ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ