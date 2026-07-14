ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର; ଆଗେଇ ଆସିଲା 'ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ', ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ମାଗଣା ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା
ଏହି ନିଶୁଳ୍କ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧନୀ ଗରିବ ଭିତରେ କୌଣସି ତଫାତ ନାହିଁ । ଏଠାରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : July 14, 2026 at 10:49 PM IST
Free sambalpuri dance for city slum talent ସମ୍ବଲପୁର: ଉପଯୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ କିମ୍ବା ସୁଯୋଗ ଅଭାବରୁ ଅନେକ କଳା ପ୍ରତିଭା ବଣ ମଲ୍ଲୀ ପରି ବଣରେ ଫୁଟି ବଣରେ ଝଡି ଯାଆନ୍ତି l ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ମହକ ବଣରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଯାଏ । ଠିକ ସେମିତି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ କୁନି କୁନି ପ୍ରତିଭା ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ଅଭାବରୁ ବିକଶିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି l ହେଲେ ଏଭଳି କଳାର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ସମ୍ବଲପୁରର ଅଗ୍ରଣୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ 'ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ' । ପରମ୍ପରା, ଲୋକନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l
ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ବିଗତ 6 ମାସ ହେଲା ଜେଲ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା 'ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡେରା' ଠାରେ ଏହି ସଂଗଠନ ଏକ ନିଶୁଳ୍କ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ସହର ତଥା ଆଖ ପାଖର କୁନି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ 50 ଜଣ କୁନି ପିଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଆଦିବାସୀ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଜେଲ ଛକରୁ କଚେରୀ ଛକ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ କେହି ବି ଯାଏ ତାହେଲେ ରାସ୍ତା କଡରେ ଥିବା 'ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡେରା'ରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଧୁନ l ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ପଥିକକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ସତେ ଯେମିତି ଏଠାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସର ଜମିଛି l ତେବେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ନିଶୁଳ୍କ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ l ଆଉ ଏହି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏଠାରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଆଉ ଇଛୁକ ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ l ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ପିଲାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡେନାହିଁ l ଏଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ଜଣେ ପେସାଦାର ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି l
ଏହି ଭଳି ମାଗଣା ବା ନିଶୁଳ୍କ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାର ଉଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ଭବାନିସ ଭୋଇ କୁହନ୍ତି 2013 ମସିହାରୁ ଆମେ ଏହି ମଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଆସୁଛୁ l ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 'ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ' ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ l
ସେ କୁହନ୍ତି, "6 ମାସ ହେଲା ଆମେ ନିଶୁଳ୍କ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ l କାରଣ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ରହିଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନମିଳିବାରୁ ସେମାନେ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ l ଗୁରୁ ରଞ୍ଜିତ ସାହୁଙ୍କ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନରେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି l ଏଠାରେ 3ଟି ବ୍ୟାଚର ପିଲା ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଶିଖୁଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକକଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉତ୍ତର ପିଢୀ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ତଥା ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ l"
ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠାରେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଗୁରୁ ରଞ୍ଜିତ ସାହୁଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଅସୁଛେ, ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଘରକୁ ଘର ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ହେଲେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ହେବ l ବହୁତ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ପଇସା ଦେଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲା ଯାହାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେହିଭଳି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଠାବ କରିଥିଲୁ । ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ l ଆଉ ଆମର ଏହି ନିଶୁଳ୍କ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧନୀ ଗରିବ ଭିତରେ କୌଣସି ତଫାତ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ l
ଏହି ନିଶୁଳ୍କ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେ 40 ରୁ 50 ଜଣ ପିଲା ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି l ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଟାରୁ 8 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଏହି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକନୃତ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ଯାଏ l ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା କୁହନ୍ତି l
ଏଠାରେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନେଉଥିବା ଦଳେଇପଡ଼ାର ଲିପ୍ସା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସେଠ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋର ମା' କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ନୃତ୍ୟ ସ୍କୁଲ ବାବଦରେ ଶୁଣିଥିଲେ l ଏହା ପରେ ମୋର ମା' ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋତେ ଆଣି ଏଠାରେ ଆଡମିଶନ୍ କରାଇଥିଲେ l 6 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଏଠାରେ ନୃତ୍ୟ ଶିଖୁଛି l ଛୋଟ ବେଳରୁ ମୋର ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ।
ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶୁଭ୍ରା ସରଭୂୟାଁ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋର ଛୋଟ ବେଳୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ଯାଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି l ଏଠାରେ ଆମକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକ ନୃତ୍ୟର ସବୁ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ଯାଉଛି l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନର ଜଡିବୁଟିରେ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଚିକିତ୍ସାର ନୂଆ ଆଶା, ଏନିମଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସଫଳ ହେଲେ ୩ ମାସରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର