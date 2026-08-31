ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା-ଭତ୍ତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କଲା ଯୁଗ୍ମ କମିଟି
ବିଧାୟକ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯୁଗ୍ମ କମିଟି । ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କମିଟି ଅନୁଭବ କରିଛି ।
Published : August 31, 2026 at 2:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାୟକ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯୁଗ୍ମ କମିଟି ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସିଛି । ଏହି ଅବସରରେ କମିଟି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ବିଧାନସଭା ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଉତ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପୃଥକ ଆଲୋଚନା କରିଛି ।
ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକମାନେ ପାଉଥିବା ଦରମା, ବିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ କମିଟି ତଥ୍ୟ ନେଇଛି । ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ସଂସଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଦରମା, ଭତ୍ତା ଓ ଅନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧାର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ କମିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କମିଟି ଅନୁଭବ କରିଛି ।
କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାଂସଦ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବୈଶ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାଂସଦ ବିଜୟ କୁମାର ଦୁବେ, ବୀଣା ଦେବୀ, କେ. ଗୋପୀନାଥ, ବାବୁ ସିଂ, କୁଶୱାହା ଓ ରିଚାର୍ଡ ଭାମିଲାହମନଙ୍ଗିଆ ଏହି ଗସ୍ତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ସଂସଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭଟ୍ଟଶାଳା ଜୋଷୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସୁବିଧା ଓ ଦରମା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି କମିଟି ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ଓ ସୁପାରିସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ୨୦୨୫ ରେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା । ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରିଶ୍ରମିକରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ବିଧାନସଭାରେ ଚାରିଟି ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଠିଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ସେହି ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନେବନାହିଁ ନବୀନ; ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କମିବ କି MLAଙ୍କ ଦରମା ? ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର