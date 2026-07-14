ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୋଟ୍ ୩୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ୭୩ଟି ଟ୍ରାଫିକ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର
ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରିକଲା ପୋଲିସ । ଚାରି ଚକିଆ ପାଇଁ ୨୨ଟି, ଦୁଇ ଚକିଆ ପାଇଁ ୪ଟି, ବସ୍ ପାଇଁ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 14, 2026 at 5:28 PM IST|
Updated : July 14, 2026 at 5:34 PM IST
PURI TRAFFIC FOR RATH YATRA, ପୁରୀ : ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ୩୦ଟି ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଛି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ୨୨ଟି, ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ୪ଟି, ବସ୍ ପାଇଁ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଓ ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର ।
ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ମାଟି ତୋଟା ୧, ମାଟି ତୋଟା ୨, ପୁରୁଣା ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ର ନୀଳାଚଳ ଅଶୋକ ରେ ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବସ ପାଇଁ ମାଳତୀପାଟପୁର, ତାଳବଣିଆ, ସ୍ବାମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସମଙ୍ଗ ଠାରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପାସ୍ ଧାରୀ ମାନେ ଜେବିପିସି, ଯାତ୍ରୀକା, ନାଲି ପଡିଆ, ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପାସ୍ ନଥିବା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ୧୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ବାରା ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରାଯିବ । ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ମୋଟ୍ ୧୬୪୫ଟି ସାଇନେଜ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ ସୂଚନା ଦେବାପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ତାଜା ଟ୍ରାଫିକ ସୂଚନା, ଭିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ବଲ୍କ ଏମ୍ ଏସ୍ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ତାଳବଣିଆ ଓ ମାଳତୀପାଟପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ଦୁଇଟି ମଡେଲ ଟ୍ରାଫିକ ଏଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବ ।
ଏହାଛଡ଼ା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ୍ ୭୩ଟି ଟ୍ରାଫିକ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି । ତିନିଟି ଡ୍ରୋନ୍ ୨୪୪ଟି କ୍ୟାମେରା ଦ୍ବାରା ସମସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ । ମେଡିକାଲ ଛକ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଝାଡ଼େଶ୍ବରୀ ଛକ ଠାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ, ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ବୃଷବ ଛକଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଏବଂ ସୋଲାଖିଆ ବରଗଛରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ମୋଚି ସାହି ଛକ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଯାତ୍ରୀକା ପାର୍କିଂ ଠାରୁ ଦିଗବାରେଣି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ ଭେଇକିଲ ଜୋନ୍ ରହିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ୨୫ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେସ୍କ୍ୟୁ ୟୁନିଟ୍ ସହ ୨୦ କୁଇକ୍ ରେସପନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ମୁତୟନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା; ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ